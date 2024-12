Retraite : comment maintenir son niveau de vie malgré la baisse des revenus ?

La baisse des revenus à la retraite vous inquiète ? Voici les solutions concrètes pour maintenir votre niveau de vie. En savoir plus.

Relevé Individuel de Situation

Préparer sa retraite passe toujours par la vérification de ses droits. Pour cela, faites du Relevé Individuel de Situation (RIS) votre allié. Ce relevé inter-régimes vous permet « d’avoir une vision globale de vos droits à la retraite » acquis tout au long de votre carrière, à travers les différents régimes de retraite auxquels vous avez cotisé.

Pensez à le consulter pour ne pas passer à côté d’éventuelles anomalies ou omissions sur vos périodes de travail ou vos revenus. Ces erreurs peuvent finir par impacter le montant de votre pension si vous ne les signalez pas à temps. N’oubliez pas de faire une demande de régularisation.

Le relevé de situation individuelle vous est envoyé systématiquement « tous les 5 ans, à partir de 35 ans ». Gardez avec vous tous les documents prouvant vos périodes d’activité.

Constituez-vous une épargne le plus tôt possible afin d’anticiper la baisse de revenus une fois à la retraite. Trouvez des solutions d’épargne adaptées. La planification financière trouve tout son intérêt. Elle est incontournable pour « fixer vos objectifs financiers et mettre en place un plan pour les atteindre ».

« L’épargne et l’investissement sont deux piliers fondamentaux de la planification financière », explique Nalo. Une bonne préparation permet de « compléter votre pension de retraite et garder un niveau de vie confortable après la fin de votre vie active tout en profitant pleinement de votre retraite sans vous soucier de vos finances », souligne l’entreprise française spécialisée dans le conseil et l’épargne en ligne destinés aux particuliers.

L’anticipation est essentielle : en investissant tôt, vous maximisez l’effet des intérêts composés sur votre épargne. Pour faire face aux imprévus, l’épargne bancaire est la solution (Livret A, LDDS, LEP…). Outre la sécurité du capital, vous bénéficiez aussi de la disponibilité immédiate des fonds.

Pour le reste, il est plus intéressant d’opter pour l’assurance-vie. Outre sa fiscalité avantageuse, « le ou les bénéficiaires du contrat seront exonérés de droits de succession, selon un abattement de 152 000€ par bénéficiaire ».

Conseils pratiques

Répartissez vos investissements sur différents types d’actifs (épargne, immobilier, fonds en euros, SCPI…) afin d’optimiser les opportunités de rendement. En cas de besoin, faites-vous « accompagner par des experts financiers » pour obtenir des conseils personnalisés.

À l’approche de la retraite, le rachat de trimestres est une option à considérer pour ceux ou celles qui n’ont pas validé le nombre de trimestres requis pour une pension à taux plein. Cette démarche permet d’augmenter le montant de votre future pension.