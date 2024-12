Quelle pension de retraite peut espérer un ancien ouvrier ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous point sur la question.

Les ouvriers en France

Selon l’INSEE, les ouvriers représentent 20% de la population active. On en retrouve 3 catégories, à savoir les « ouvriers qualifiés, non qualifiés, et agricoles ». Hors de ces statistiques, il y a aussi les ouvriers du secteur tertiaire.

Comme évoqué sur Radio France, le métier d’ouvrier rime souvent avec un « travail difficile » à « reconnaissance minimale ».

« Je suis fatiguée. On travaille sous pression. L’employeur, quand on lui demande des choses, quand on l’appelle pour dire que des heures supplémentaires n’ont pas été payées ou autre chose : rien, il ne répond même pas. Pour l’employeur, l’ouvrier, c’est quelqu’un qui n’est pas important », déplore Aïcha, 62 ans, qui travaille à Paris au sein d’une entreprise de nettoyage.

« J’ai travaillé comme ouvrier dans des magasins. On fait tout. Les poubelles, les saletés, les bureaux, les toilettes. C’est un métier qui est dur. Mais c’est mon métier. Au début, j’étais au SMIC. Après, je suis monté chef d’équipe et j’ai gagné 1 400 euros nets par mois », poursuit Demba qui travaille depuis 14 ans dans la propreté.

Retraite : combien touche un ancien ouvrier ?

Mais à combien pourrait prétendre un ouvrier à la retraite ? Sa pension de base repose sur le salaire annuel moyen (SAM) des 25 meilleures années de sa carrière.

Elle tient également compte du nombre de trimestres validés ainsi que du taux de liquidation. Le taux plein est atteint à « 172 trimestres cotisés (soit 43 ans) ».

Comme précisé sur le site La Retraite en clair, un ouvrier ayant gagné en moyenne 20 000 euros par an (comme SAM) pourra prétendre à une pension de 833,33 euros s’il part à la retraite à taux plein.

Leur retraite complémentaire tient compte des points accumulés tout au long de leur carrière. Les ouvriers du BTP (usines de production) sont, eux, soumis au régime complémentaire de l’Agirc-Arrco.

Qui gère votre retraite selon votre secteur ?

Qu’ils exercent dans le secteur des BTP ou dans des entreprises de production, les ouvriers sont considérés comme étant des employés du secteur privé. Leur retraite de base est par conséquent gérée par le régime général de la Sécurité sociale.

La retraite des ouvriers d’État, par contre, est gérée par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE).

Cette aide indispensable…

Bon nombre des ouvriers ont exercé ce métier avec un salaire indexé au SMIC. À la retraite, ils se retrouvent la plupart du temps avec une pension autour de 1000 euros.

Les ouvriers retraités peuvent compter sur l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour compléter leurs pensions, à condition d’avoir un revenu inférieur à un certain seuil.