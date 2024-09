Retraite : cette technique imparable pour augmenter votre pension

La retraite est une période de la vie qui se prépare. Pour optimiser votre pension, la première chose à faire est de passer au crible votre relevé de carrière. Il faut tout voir en détail pour s’assurer « qu’il n’y a aucune erreur ni d’oubli dans vos années travaillées ». Vérifiez au passage que « vos années de chômage ont bien été prises en compte ». Si tout est bon de ce côté-là, vous pouvez aussi booster le montant de votre retraite grâce à cette technique infaillible. On vous aide à y voir plus clair.

Rappelons que dans la retraite de base, chaque trimestre supplémentaire travaillé après avoir atteint le taux plein vous fait bénéficier d’une majoration de 1,25% de la pension de base.

Au bout d’un an, cela vous fait déjà 5 % de plus. Si vous travaillez 2 ans de plus après avoir atteint le taux plein, vous jouissiez d’une augmentation de votre pension de base de 10% (soit de 2 ans x 4 trimestres par an x 1,25% par trimestre).

Et pour la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ? Pour les personnes nées avant septembre 1961, le système de bonus mis en place pour favoriser le report de l’âge de départ à la retraite est toujours effectif.

Les principaux intéressés ont droit à « un bonus de 10 % pendant un an s’ils ont décalé leur départ de 2 ans, de 20 % s’ils le décalent de 3 ans« … Ce bonus peut aller jusqu’à 30 % pour un décalage de 4 ans.

Depuis la réforme de 2023, ce système de bonus a certes été supprimé. Cependant, les personnes qui en profitaient déjà peuvent continuer à en jouir pendant un temps limité.

Misez sur la surcote parentale.

Une autre manière d’augmenter sa pension consiste aussi à « travailler un an au-delà du taux plein si vous avez droit à la surcote parentale« .

Grâce à la réforme de 2023, « les personnes nées à partir de 1964 qui ont acquis au moins un trimestre de majoration pour enfant et ayant déjà tous leurs trimestres l’année précédant le nouvel âge légal, ont droit à une surcote de 1,25 % par trimestre cotisé au-delà de cette date, dans la limite de 5 %. », peut-on lire dans les colonnes du magazine Notre Temps.

N’oubliez pas non plus que vos enfants peuvent faire augmenter votre pension

Si vous êtes parents d’au moins 3 enfants, rappelons que vous bénéficiez d’office (cela va pour la mère comme pour le père) d’une majoration de votre pension s’élevant à 10 %.

Au titre de ces 3 enfants, on compte également « ceux que vous avez élevés au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire ».