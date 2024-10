Retraite : ces régimes qui vous feront gagner gros

Dans quels régimes de retraite peut-on prétendre toucher des pensions plus élevées ? Ce rapport nous fait le point sur la question.

« Le niveau de vie des retraités est moins élevé que celui du reste de la population française », patrimoine inclus

Contrairement aux idées reçues, « le niveau de vie des retraités est légèrement moins élevé que celui du reste de la population française, si l’on prend en compte le patrimoine », révèle une étude du cabinet de conseil économique Asterès, parue le 7 octobre 2024 sur franceinfo.

Pour cette étude, le cabinet a compilé des chiffres du Conseil d’orientation des retraites et de l’Insee.

« En termes de patrimoine ou de probabilité de se situer en-dessous du seuil de pauvreté, la situation des plus de 65 ans est plus favorable que celle du reste de la population« , précise le cabinet dirigé par Nicolas Bouzou.

Depuis 2021, « le niveau de vie avec loyers imputés des retraités est désormais inférieur à celui des actifs (105% contre 107,6%)« , chiffre l’étude en question.

Les retraités « 62% à être propriétaires »

Toutefois, souligne le cabinet, « les retraités possèdent plus de patrimoine que le reste de la population. En moyenne, les ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans ont un patrimoine supérieur à 300 000 euros, alors qu’il est en moyenne inférieur à 300 000 euros pour les ménages plus jeunes ».

Les retraités sont « 62% à être propriétaires ». De plus, à cet âge-là, ils ont généralement déjà terminé de rembourser leur crédit immobilier, tandis que 17% seulement « des moins de 50 ans sont dans cette situation. »

Maximum dans le régime de base.

Entre les régimes dits « spéciaux« , les régimes privés et publics, des fortes disparités existent en matière de pensions de retraite. Où peut-on gagner la pension la plus élevée ?

Les 15 millions de salariés du secteur privé cotisant au régime général reçoivent une retraite de base, versée par la CNAV. Cette pension est cependant plafonnée à la moitié d’un montant annuel fixé par la Sécurité Sociale.

En 2024, la pension de retraite de base des salariés est donc limitée à 1 932 euros bruts par mois.

« Cette pension mensuelle maximale peut être dépassée par une majoration : travailler au-delà de 64 ans, avoir eu 3 enfants, être invalide ou en situation de handicap, partir en retraite anticipée… « , cite La Retraite en clair.

Pour la pension de retraite complémentaire, vous ne pouvez pas cotiser « sur plus de 30 912 euros bruts par mois (8 fois le plafond de la Sécurité sociale) ».

Les montants des pensions varient donc fortement d’un régime de retraite à l’autre.

Retraite : ces régimes qui vous feront gagner gros

Les retraités des régimes spéciaux (salariés des mines ou des compagnies énergétiques, des clercs de notaires, des marins, de l’Opéra de Paris ou des ports, de la RATP, de la SNCF) peuvent toucher jusqu’à 2 550 euros de pension mensuelle en 2021.

Les exploitants agricoles qui cotisent à la MSA (Mutualité Sociale Agricole gagnaient trois fois moins la même année. Les retraités de droit direct touchaient 1,5 fois moins.

Les retraités de la fonction publique sont plus avantagés par rapport à la moyenne. Les fonctionnaires civils et militaires de l’État percevaient respectivement 2 280 euros et 2 020 euros de pension chaque mois en 2021.