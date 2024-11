Augmentez votre pension en vérifiant ce document très important pour votre future retraite. Il peut faire une grande différence !

Retraite : ce document crucial va vous faire gagner plus, à consulter sans plus attendre

Il est d’ailleurs « envoyé automatiquement à vos 35, 40, 45 ou encore 50 ans ». Ne faites surtout pas l’erreur de négliger votre… relevé de carrière.

Peu importe votre statut (fonctionnaire, salarié du privé, indépendant, agriculteur, etc.), votre « relevé de situation individuelle » passera toujours via le portail Info-Retraite.

Les régimes de retraite regroupés au sein du site Info-Retraite.fr ont l’obligation de vous informer de vos droits à la retraite tous les 5 ans. De quoi vous permettre d’avoir un état des lieux précis de votre future pension.

Il est donc important de vous y mettre dès maintenant. Ayez le réflexe de lire régulièrement votre relevé de carrière afin de vérifier que tous vos droits sont bien pris en compte.

Ainsi, vous anticiperez également d’éventuels oublis pouvant pénaliser votre future pension. « La retraite c’est toute la vie ! Toute la carrière ! », souligne Claude Wagner, qui gère le guide de la retraite de la CFDT-Retraités.

« C’est comme acheter une maison : l’immobilier est un projet de vie, mené sur des années. Pourquoi on n’aurait pas la même réflexion sur la retraite ? », estime-t-il.

Ces bons réflexes à avoir : « le plus tôt est le mieux »

Pensez donc à « vérifier si votre carrière est bien inscrite dans son intégralité dans votre relevé », ajoute Claude Wagner. Omettre une période d’activité, c’est risquer de voir votre future pension diminuée.

Assurez-vous que tous vos emplois, même les plus courts, y soient mentionnés. Ils peuvent changer la donne.

D’ailleurs, selon Géraldine Hameau, du service liquidation du cabinet Novelvy Retraite, « le plus tôt est le mieux (…) On peut avoir des petits jobs d’été dont on ne se souviendrait plus en fin de carrière.»

« Même si c’est un petit job d’été insuffisant pour valider un trimestre, si ça peut vous rapporter 5 points Agirc-Arrco, ça fait (déjà) environ 7 euros par an à la retraite. Au fil des années, ça n’est pas rien ! », assure l’experte auprès du site MoneyVox.

La correction n’est possible qu’à partir de cet âge

« On peut tout à fait consulter sa carrière en ligne et faire constater à la caisse qu’il y a des droits manquants », poursuit Géraldine Hameau. Néanmoins, rappelle-t-elle, la correction de carrière ne peut pas être effectuée avant ses 55 ans…

« Garder les preuves toute votre vie »

« Il vaut mieux le signaler le plus tôt possible même si ce ne sera pas validé de suite et garder les justificatifs jusqu’au bout », recommande-t-elle.

« Il faut savoir sauvegarder ce qui est personnel ! Sauvegarder en physique et en ligne, au cas où, en cas d’inondation, en cas de perte de documents à la suite d’un divorce, etc. », abonde Claude Wagner.