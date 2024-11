Retraite anticipée en carrière longue : A 1 an de la réforme, qui part avant l’âge légal ?

Comment a évolué le dispositif de retraite anticipée en carrière longue à plus de 1 an de la réforme entrée en vigueur en septembre 2023 ?

Carrière longue : conditions pour retraite anticipée

Pour profiter d’une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez avoir commencé à travailler avant vos 16, 18, 20 ou 21 ans et avoir (au passage) un certain nombre de trimestres d’assurance retraite cotisés (tous régimes confondus), explique le site du Service Public.

Nombre minimum de trimestres, tous régimes confondus, cotisés en début de carrière, quelle que soit votre année de naissance Âge de départ à la retraite envisagé Vous êtes né(e) entre janvier et septembre Vous êtes né(e) entre octobre et décembre À partir de 58 ans 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans À partir de 60 ans 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans À partir de 62 ans 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans À partir de 63 ans 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans

Nombre de trimestres cotisés requis par génération pour un départ anticipé au titre des carrières longues (nouvelles dispositions pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023) Date de naissance Âge de départ Début d’activité Durée d’assurance requise Né(e) entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 58 ans 60ans avant 16 ans avant 20 ans 168 trimestres 168 trimestres Né(e) entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 58 ans 60 ans avant 16 ans avant 20 ans 169 trimestres 169 trimestres Né(e) entre le 1er janvier 1963 et le 31 août 1963 58 ans 60 ans avant 16 ans avant 20 ans 170 trimestres 170 trimestres Né(e) entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 58 ans 60 ans 60 ans et 3 mois avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans 170 trimestres 170 trimestres 170 trimestres Né(e) en 1964 58 ans 60 ans 60 ans et 6 mois avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans 171 trimestres 171 trimestres 171 trimestres Né(e) en 1965 58 ans 60 ans 60 ans et 9 mois 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trmestres 172 trimestres Né(e) en 1966 58 ans 60 ans 61 ans 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres Né(e) en 1967 58ans 60 ans 61 ans et 3 mois 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres Né(e) en 1968 58 ans 60 ans 61 ans et 6 mois 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres Né(e) en 1969 58 ans 60 ans 61 ans et 9 mois 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres Né(e) à partir de 1970 58 ans 60 ans 62 ans 63 ans avant 16 ans avant 18 ans avant 20 ans avant 21 ans 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres 172 trimestres

Retraite anticipée en carrière longue : A 1 an de la réforme, qui part avant l’âge légal ?

À plus d’un an après la réforme des retraites, qu’en est-il des promesses de départ anticipé ?

La réforme s’ est-elle avérée « favorables aux carrières longues » ? Comme rapporté par le site MoneyVox, « les témoignages d’espoirs de départ anticipé ont (pour la plupart) été douchés par les conditions multiples ».

« Je n’ai pas pu partir à la retraite en carrière longue et la Carsat n’a pas daigné me répondre sur la possibilité de partir à 61 ans et demi », déplore cette lectrice née en 1964, qui a commencé à travailler précocement.

Cette dernière avait déjà « 16 trimestres cotisés avant la fin d’année de ses 20 ans ». Elle espérait partir à 60 ans, mais malheureusement, ce n’est pas possible en raison de sa carrière hachée.

Elle aimerait connaître sa date de départ à la retraite, mais l’Assurance retraite ne lui a toujours pas répondu.

Même chose du côté de Chris, née en 1966, et qui « a travaillé depuis ses 17 ans. Elle espère pouvoir partir fin 2026. « Personne ne sait quoi me répondre », regrette-t-elle. La Carsat lui aurait demandé de ne rappeler que vers le début 2026.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Selon MoneyVox, « l’Assurance retraite croule(rait) sous les demandes de renseignement (au sujet) des carrières longues ».

Depuis la réforme de septembre 2023, deux nouvelles bornes d’âge ont été créées « 18 et 21 ans en plus des deux bornes déjà existantes ».

La retraite anticipée APRÈS la réforme Départ à

63 ans Départ à

62 ans Départ à

60 ans Départ à

58 ans Vous êtes né… Il faut avoir validé,

avant la fin de l’année de vos

21 ans… Il faut avoir validé,

avant la fin de l’année de vos

20 ans… Il faut avoir validé,

avant la fin de l’année de vos

18 ans… Il faut avoir validé,

avant la fin de l’année de vos

16 ans… Entre janvier et septembre 5 trimestres 5 trimestres 5 trimestres 5 trimestres Entre octobre et décembre 4 trimestres 4 trimestres 4 trimestres 4 trimestres Afficher moins

Jusqu’à 80 000 assurés concernés…

« Environ 75 à 80 000 assurés supplémentaires pourraient partir en retraite anticipée pour carrière longue chaque année », précise une étude de la Cnav remise au Conseil d’orientation des retraites.