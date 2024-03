Retraite anticipée : Comment profiter des points de pénibilité ?

Vous avez usé votre corps et votre esprit au travail ? Les points de pénibilité sont votre juste récompense ! Découvrez comment les obtenir afin de jouir d’une retraite anticipée bien méritée. Explications.

Pénibilité au travail.

La pénibilité au travail n’est autre que l’exposition d’un salarié à des facteurs de risques professionnels pouvant altérer sa santé de façon irréversible. Ces facteurs peuvent être physiques, comme les manutentions lourdes ou les postures contraignantes, ou bien psychosociaux, comme le stress lié au travail répétitif ou à des horaires décalés.

Le dispositif de pénibilité mis en place en 2017 permet aux salariés exposés à ces risques d’acquérir des points de pénibilité, qui peuvent ensuite être utilisés pour pour partir à la retraite de manière anticipée, aménager leur temps de travail ou financer des formations.

Le nombre de points acquis varie en fonction de l’intensité et de la durée de l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Qui se charge d’en faire la déclaration ? L’employeur ou l’employé ?

Il revient à l’employeur de déclarer les expositions de ses salariés à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Grâce à ces déclarations, l’employé peut accumuler des points sur un compte professionnel de prévention (C2P).

Dès lors que toutes les conditions de départ anticipé pour carrière pénible soient remplies, l’assuré peut partir dès 60 ans en augmentant sa durée d’assurance (soit le nombre de trimestres acquis). Attention toutefois, ce droit ne peut-être ouvert dans les régimes qui ne le proposent pas.

« Pour les polypensionnés : lorsque le droit à la retraite anticipée est ouvert dans l’un des régimes qui en dispose, il est ouvert pour tous », précise le site previssima.fr.

Chaque tranche de 10 points C2P vous offre un trimestre de validation supplémentaire. Votre pension de retraite est ensuite calculée selon les règles habituelles.

Le Code du travail français définit six catégories de facteurs de pénibilité :

Travail dans un environnement bruyant,

Gestes répétitifs (à la chaîne),

Travail de nuit,

Travail en équipes successives alternantes,

Travail en milieu hyperbare (c’est-à-dire sous terre ou sous l’eau)

Et travail dans des températures extrêmes.

Les salariés du régime général, ceux du régime agricole affiliés à la MSA, les salariés non-titulaires de la fonction publique affiliés au régime général, les exploitants agricoles, non-salariés du régime agricole affiliés à MSA, ceux affiliés à l’AGIRC-ARRCO et l’IRCANTEC sont éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière pénible.

Concrètement, à quoi s’attendre ?

Comment ça marche ? Comptez 1 point par trimestre d’exposition à un facteur de risque. Il est possible d’atteindre jusqu’à 4 points par an pour maximiser vos chances de partir plus tôt. Le cumul des points est possible si vous êtes exposé à plusieurs facteurs de pénibilité.

Un salarié exposé au bruit et aux postures contraignantes cumule 2 points par trimestre, soit 8 points par an, lui permettant d’acquérir 2 trimestres de validation supplémentaires pour sa retraite.