Pour améliorer votre pouvoir d’achat une fois à la retraite, focus sur cinq façons qui permet de gagner de l’argent depuis la maison.

publicité

Retraite : 5 façons de se faire de l’argent depuis chez vous

Passer par des applications.

Saviez-vous qu’il est possible de gagner de l’argent grâce à des applications à partir seulement votre Smartphone. Utilisez des applications comme Swagbucks, Toluna, Google Opinion Rewards, et Wowapp pour répondre à des sondages ou accomplir des missions rémunérées.

Faites-vous rembourser une partie de vos dépenses lors de vos achats par le biais des applications comme eBuyClub, Joko ou encore Featurepoints. C’est le fameux cashback. Joko repère pour vous les produits éligibles au cashback, ou à des promotions. Elle transfère aussi des sommes gagnées sur votre compte bancaire.

Poulpeo ou Igraal comptent parmi les sites de cashback intéressants. Le premier peut vous aider à récupérer entre 1 et 10 % de vos achats. Avec le second, les gains sont directement versés sur une cagnotte. Le paiement peut se faire dès 20 euros.

publicité

Libérez de l’espace en revendant vos livres et CD via l’application Momox. Obtenez une offre instantanée en scannant les codes-barres.

Recevez de l’argent en simplement communiquer avec vos proches.

Communiquez avec vos amis tout en gagnant de l’argent grâce à l’application Wowapp. Cette application vous fait bénéficier des mêmes fonctionnalités que Whatsapp. Son plus : il vous fait gagner de l’argent en plus. Elle est disponible sur Smartphone et sur PC/Mac.

Comme avec Skype ou Messenger, vous pouvez discuter entre amis, échanger des fichiers, photos, vidéos, envoyer des messages et passer des appels dans le monde entier gratuitement.

Des sondages payés.

Pensez aux sondages rémunérés. Mon opinion compte permet d’engranger entre 0,5 et 5 € par sondage. Vous pouvez aussi passer par Green Panthera.

Les sites « multi missions » comme Moolineo vous rémunèrent pour lire des mails ou visiter des sites Internet. Gaddin quant à elle, vous charge de tester un produit ou encore de visiter un magasin. Il en existe bien d’autres.

Créer des blogs.

Les retraités peuvent aussi créer des blogs afin de traiter des sujets qui les passionnent. Vous pouvez soit dispenser des cours en ligne ou commercialiser vos produits. N’hésitez pas à recourir à la plateforme marketing tout en un baptisé System.io pour vous aider.

Monétisez vos compétences.

Monétisez vos compétences sur des plateformes comme Malt et Upwork, connectant les retraités avec des clients pour des missions freelance diverses ( travaux de rédaction ou de graphisme, vérification d’orthographe ou relecture de textes).