Voici comment améliorer vos revenus à la retraite et gagnez jusqu’à 10% de pension en plus ! On vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de cet article.

Ce document incontournable pour optimiser sa retraite

Mettre en place les bonnes stratégies permet en effet d’augmenter le montant de votre future pension et d’anticiper la baisse de revenus liée au passage à la retraite.

Il est primordial de vérifier minutieusement votre relevé de carrière pour garantir l’exactitude des informations relatives à vos années de travail et périodes de chômage. Cela vous permettra de traquer toute anomalie, erreur ou oubli.

Retraite : 3 actions simples à connaître absolument pour gagner jusqu’à 10% de pension

Travailler 2 ans après l’obtention du taux plein

Si vous continuez à travailler après avoir validé tous les trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, vous bénéficiez de ce qu’on appelle « surcote » sur votre retraite de base.

Cette surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire travaillé. L’augmentation s’élève déjà à 5 % après un an et de 10 % après deux ans.

L’ancien système de bonus-malus Agirc-Arrco, supprimé en 2023, continue d’avantager les personnes nées avant septembre 1961 ayant prolongé leur activité. Un report de départ de 2, 3 ou 4 ans donne droit respectivement à une majoration de 10 %, 20 % ou 30 % pendant un an, explique le magazine Notre Temps.

Ce qui fait qu’un départ en janvier 2025 pour une personne ayant eu 62 ans et le taux plein en janvier 2023 permettra de bénéficier d’une majoration de 10 % durant un an (appelée coefficient majorant).

Surcote parentale

Pour compenser l’impact du recul de l’âge de la retraite sur les trimestres liés aux enfants, la réforme de 2023 a instauré une surcote aux personnes nées à partir de 1964.

Celles ayant acquis au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption, enfant handicapé, congé parental) et ayant déjà tous leurs trimestres avant le nouvel âge légal peuvent tous majorer leur retraite de 1,25 % par trimestre supplémentaire travaillé, dans la limite de 5 %.

Une personne née en septembre 1964 aurait pu partir à la retraite à 62 ans (septembre 2026) avant la réforme. Aujourd’hui, elle devra attendre 63 ans (septembre 2027). Supposons qu’à 62 ans, elle ait déjà validé tous ses trimestres pour le taux plein (grâce notamment aux trimestres pour enfants).

Elle peut alors profiter d’une surcote spécifique à la réforme, de 1,25 % par trimestre cotisé entre 62 et 63 ans (maximum 5 %). En poursuivant son activité jusqu’à 64 ans (septembre 2028), elle cumulera cette surcote avec la surcote « classique » de 5 %… Ce qui lui fera finalement gagner jusqu’à 10% de majoration de sa pension de retraite.

Avoir eu ou élevé 3 enfants

Si vous avez eu ou élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, vous avez droit à une majoration de 10 % sur votre pension. Un privilège qui s’applique sans distinction au père et à la mère, et qui inclut (au passage) les enfants élevés dans le cadre d’une famille recomposée.

Pour faire valoir ce droit, il faut déclarer ces enfants lors de votre demande de retraite et de joindre les pièces justificatives prouvant votre participation à leur éducation.