La loi rend obligatoire l’installation de ce dispositif dans tous les logements en France. CafeBagdad vous décrypte tout.

Rénovation énergétique : l’installation de cet objet devient obligatoire en France

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les professionnels de la rénovation énergétique et du diagnostic immobilier. Le décret apparu souhaite qu’une chose : assurer une « meilleure performance des immeubles à usage tertiaire ».

En effet, tous les foyers devraient obligatoirement se munir d’un dispositif de régulation programmable d’ici janvier 2027. L’objectif affiché est de permettre aux Français « de mieux gérer leur chauffage et leur consommation d’énergie ».

Avantage d’un tel dispositif

Ce thermostat connecté aide à « contrôler la température de son logement pièce par pièce, grâce à un appareil posé sur les radiateurs », explique RMC Conso.

Ce dispositif a la capacité de réguler la température ambiante et d’enclencher le chauffage uniquement lorsque la température descend en dessous du seuil programmé.

Ce gadget vous permettra d’éviter la surchauffe ou la sensation de froid dans votre pièce de vie.

Étant relié au Smartphone via une application, ce thermostat connecté permet de contrôler votre système de chauffage même lorsque vous êtes absent de la maison.

Pour l’ADEME, le recours à un tel dispositif garantit une économie qui va jusqu’à « 15% sur les factures d’énergie ».

Une obligation qui n’est pas sans coût

Bien qu’il soit obligatoire, avoir cet appareil n’est pas donné puisque celui-ci coûte « entre 650 et 1000 euros l’unité, pose comprise », révèle l’association l’UFC Que Choisir.

Les particuliers comme les professionnels peuvent demander le « coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » pouvant supporter jusqu’à 80 % des frais générés par la pose.

Le montant de celle-ci tient compte de la taille du logement ainsi que du type de chauffage. Cette aide peut même atteindre jusqu’à 624 €.

Comme souligné dans le décret n° 2023-444 paru au JO le 7 juin 2023, un dispositif avec « au minimum les fonctions basiques de programmation de la température » suffit déjà pour faire l’affaire.

Le gouvernement met fin à l’aide mise en place depuis 2023 pour l’installation d’un thermostat

Malheureusement, ce coup de pouce sera supprimé avant l’échéance du 31 décembre prochain, comme l’a annoncé la ministre de l’Énergie, Olga Givernet.

« Alors qu’un nombre important de ménages ne sont pas encore dotés de thermostats programmables performants et devront l’être d’ici à 2027, maintenir une incitation forte à l’équipement doit demeurer une priorité. L’atteinte des objectifs en matière de sobriété énergétique, réaffirmés récemment par le Gouvernement, en dépend », réagissent d’emblée cinq organisations de la filière électrique et de la gestion technique du bâtiment – ACR, Coédis, FFIE, Ignes et UFE .