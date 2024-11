Leasing social à 100 euros par mois reconduit pour 2025 : les modèles de véhicules disponibles et les démarches à suivre. Vérifiez les critères… Êtes-vous éligible ? CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de cet article.

Renouvellement du leasing social pour les voitures électriques en 2025 : qui peut en bénéficier ?

C’est officiel. François Durovray, le ministre délégué aux Transports a confirmé le retour du dispositif de leasing social pour l’année 2025.

En 2024, rappelle tf1info, 50.000 automobilistes aux revenus modestes ont pu profiter d’un véhicule électrique neuf à seulement 100 euros par mois (en location longue durée (LLD) ou location avec option d’achat (LOA)).

Il a suffi de six semaines après son lancement pour que le « leasing social » soit victime de son succès.

« Elle ne demande pas beaucoup d’entretien en soi, parce qu’elle est neuve », se réjouit Anandi Toueille, bénéficiaire du dispositif. Cette jeune femme de 25 ans a opté pour la Peugeot 208 électrique loué à 130 euros par mois.

« Je trouve ça super ! 100 euros par mois, ça me semble abordable« , réagit un autre auprès de tf1info.

Conditions d’éligibilité.

40.000 demandes n’ont pas été satisfaites l’an dernier. Pour en bénéficier, il faut être majeur et domicilier en France. En outre, il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros.

Seules les personnes effectuant des trajets domicile-travail de plus de 15 km en voiture personnelle y sont éligibles. En outre, vous devez parcourir annuellement plus de 8000 km pour des raisons professionnelles.

Les voitures éligibles…

Les modèles concernés sont « ceux ayant obtenu un score environnement minimal« , notamment « les citadines poids plume et les voitures électriques fabriquées en Europe » : Fiat 500e, Peugeot e2008, Renault Twingo e-Tech, Megan e-Tech, Citroën ë-C4, Opel Mokka et Opel Corsa.

Des frais supplémentaires peuvent éventuellement s’ajouter au loyer mensuel de 100 à 150 euros, notamment pour l’assurance, l’entretien, l’assistance et la recharge en électricité. Le montant de ces frais peut dépendre de plusieurs facteurs.

Selon une étude de l’ONG Transport et Environnement, le coût total pourrait osciller entre 116 et 275 euros par mois en fonction de la catégorie du véhicule (entre 116 et 192 euros mensuels pour une voiture de segment A, entre 238 et 275 euros pour une voiture de segment C, NDLR).

Cette aide du gouvernement raboté

L’an prochain, le budget attribué aux bonus à l’achat de véhicules va passer de 1,5 à 1 milliard d’euros.

Si vous souhaitez pouvoir réserver une voiture électrique dans le cadre du leasing social, il est recommandé d’effectuer une simulation pour connaître précisément le montant des mensualités.