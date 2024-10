Quels sont les ménages éligibles au chèque énergie 2024 ? Quels revenus faudrait-il avoir pour pouvoir y prétendre ? On vous aide à y voir plus clair dans nos prochaines lignes.

Ces ménages qui n’ont pas reçu leur chèque énergie de façon automatique

La distribution du chèque énergie pour la campagne 2024 n’a pas atteint toute sa cible. Et pour cause : « l’actualisation de la liste des bénéficiaires de l’aide n’a pas été faite pour 2024″, peut-on lire sur le site aide-sociale.fr.

Résultat : les néo-bénéficiaires n’ont pas reçu leur chèque énergie 2024. En revanche, les anciens bénéficiaires, devenus non éligibles cette année, « l’ont tout de même reçu ».

Un portail où demander son chèque énergie jusqu’en décembre 2024.

Pour les nouveaux bénéficiaires, un guichet de réclamation du chèque énergie a été spécialement créé depuis juillet dernier.

Ces derniers peuvent désormais demander le dispositif via le portail jusqu’en décembre prochain. Ce coup de pouce s’adresse particulièrement aux ménages les plus modestes, qui consacrent plus de 10% de leur budget à leur facture énergétique.

Qui a droit au chèque énergie 2024 : quel plafond de revenus pour en bénéficier ?

Pour y avoir droit, des critères de ressources doivent être respectés selon votre foyer. En 2024, le revenu fiscal de référence (ou RFR) annuel ne doit pas dépasser 11.000 euros par unité de consommation (UC) pour une personne seule.

Si votre ménage est composé d’un couple avec 2 enfants, le calcul se fait comme suit : 1 UC (1 adulte) + 0,5 UC (1 autre adulte compté comme une deuxième personne) + 0,3 UC (1 enfant) + 0,3 UC (1 autre enfant) = 2,1 UC.

Pour un ménage constitué de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants), le calcul sera : 1 UC (1 adulte) + 0,5 UC (1 autre adulte compté comme une deuxième personne) + 0,3 UC (1 enfant) + 0,3 UC (1 autre enfant) + 0,3 UC (1 autre enfant) = 2,4 UC.

Une fois votre nombre d’UC identifié, jetez un coup d’œil à votre avis d’imposition pour y découvrir votre Revenu Fiscal de Référence. Ensuite, divisez votre RFR par votre nombre d’UC. Pour y être éligible, il faut que le résultat n’excède pas 11.000 euros par UC.

C’est votre RFR par Unité de consommation qui fixe le montant du chèque énergie que vous allez percevoir.

Plafonds 2024 à ne pas excéder pour bénéficier du chèque énergie *

Composition du foyer Plafond chèque énergie (exprimé en RFR)

Personne seule (1 UC) 11.000 € (11.000 X 1 UC) Couple sans enfant (1,5 UC) 16.500 € (11.000 X 1,5 UC) Couple avec 1 enfant à charge (1,8 UC) 19.800 € (11.000 X 1,8 UC) Couple avec 2 enfants à charge (2,1 UC) 23.100 € (11.000 X 2,1 UC) Couple avec 3 enfants à charge (2,4 UC) 26.400 € (11.000 X 2,4 UC) Foyers avec plus de 3 enfants à charge : ajouter 3.300 € par personne supplémentaire

Source : aide-sociale.fr

En fonction de la composition de votre foyer, le chèque peut aller de 48 à 277 € par an.