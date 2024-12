La direction du ministère des Solidarités et de la Santé fixe à ce montant, le seuil de revenus par mois à partir duquel un individu est considéré comme modeste en France. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Seuil de pauvreté et seuil de richesse

Pour L’Insee, ceux qui gagnent « moins de 60% du niveau de vie médian appartient à la frange la plus pauvre de la population ».

En 2024, ce seuil de pauvreté s’établit à 1 930 € pour une personne seule, après impôts et prestations sociales en France.

Pour L’Observatoire des inégalités, il faut percevoir le double de ce montant pour appartenir à la classe dite « riche« , soit 3 860 € pour une personne seule en 2024.

Quel est le revenu mensuel maximal pour être considéré comme modeste ?

Maintenant que l’on a un chiffre pour le seuil de pauvreté et un autre pour le seuil de richesses. La question consiste à connaître le plafond de revenus à ne pas excéder pour être qualifiée de « modeste ».

Rendons-nous du côté de la DREES pour avoir une réponse beaucoup plus précise en ce sens.

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques qui s’avère être aussi le service statistique public du ministère des Solidarités et de la santé a récemment publié son panorama annuel des minima sociaux et des prestations sociales, « étudiant les dispositifs permettant une redistribution monétaire en faveur des ménages modestes« .

Dans la dernière édition, datant d’octobre 2024, on nous informe que le nombre d’allocataires d’un minimum social a légèrement augmenté en 2023 (soit de l’ordre de +0,5%), pour arriver à 4,36 millions en fin d’année.

Pour la DREES, un ménage modeste, c’est toute personne avec un niveau de vie mensuel qui ne dépasse pas 1 817 euros en 2022.

Découvrez les profils représentatifs des ménages modestes dans l’Hexagone

Cette étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques porte ce seuil « sur le champ des personnes appartenant à un ménage vivant dans un logement ordinaire, dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante« , relaie le journal Le Figaro.

D’après la publication, les ménages modestes ont des caractéristiques sociodémographiques spécifiques, avec « une surreprésentation des jeunes, des familles monoparentales ainsi que des familles nombreuses ayant au moins trois enfants ».

Les ménages modestes sont plus souvent locataires, ce qui souligne les difficultés qu’ils rencontrent pour devenir propriétaires.