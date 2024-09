Les retraités ont de quoi se réjouir pour leur pouvoir d’achat : leurs prochains versements seront plus élevés. On vous détaille tout.

Que des bonnes nouvelles pour les retraités avec les prochains versements de leurs pensions

Revalorisation des petites pensions

1ʳᵉ bonne nouvelle pour les retraités les plus modestes, plus exactement pour 850 000 pensionnaires partis à la retraite sans décote, et qui ont cotisé au moins 120 trimestres.

Lors du versement de leur pension au titre du mois de septembre, prévu le 9 octobre 2024, ces assurés bénéficieront d’une augmentation de leur pension.

Cette hausse peut aller jusqu’à 100 euros par mois comme le veut la réforme des retraites de 2023 qui a repoussé l’âge légal de 62 à 64 ans.

En moyenne, les retraités concernés toucheront en moyenne 50 euros par mois. Ces derniers recevront un courrier de l’Assurance retraite dès le 16 septembre prochain.

Pour avoir droit à cette majoration exceptionnelle, il faut remplir un plafond de ressources. Votre retraite de base ne devrait en effet pas dépasser 847,57 euros par mois.

De même, la somme de toutes vos pensions globales ne devrait pas aussi excéder 1 352,23 euros.

Avant le 9 octobre, un versement de 600 euros en moyenne aura lieu dès le 25 septembre 2024, équivalent au « rattrapage sur 12 mois » de cette hausse mensuelle de 50,94 euros (effet rétroactif au 1er septembre 2023).

685 000 dossiers, dont 600 000 anciens salariés du régime général et 85 000 ex-salariés agricoles, ont déjà bénéficié d’une hausse de leur pension depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites.

Rappelons que ces petites pensions augmentent également à chaque hausse du Smic.

Quid des pensions de retraite de base ?

Toutes les pensions de retraite du régime général sont concernées par la revalorisation annuelle qui intervient chaque 1er janvier selon la progression de la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, comme stipulée par l’article L.161-25 du Code de la Sécurité sociale.

Il faudra attendre décembre prochain pour en connaître le montant. Elle ne se verra, « en 2025, qu’à compter du lundi 10 février probablement« , précise le site MoneyVox.

Il n’est pas non plus impossible que le gouvernement puisse décider de déroger à cette règle pour motifs d’économies budgétaires.

Pension complémentaire Agirc-Arrco

2ᵉ nouvelle : la hausse de votre pension de retraites Agirc-Arrco attendue au mois de novembre 2024.

Elle ne sera effective que le lundi 4 novembre 2024 sur le paiement de votre pension complémentaire en raison de la Toussaint, qui précède un week-end cette année. D’où ce décalage de 4 jours.

Sauf si coup de pouce décidé par les syndicats et organisations patronales, cette augmentation sera inférieure à 2%.