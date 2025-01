Bonne nouvelle pour les bénéficiaires concernés ! Un versement exceptionnel de la Prime de Noël 2024 est prévu pour ce mois de janvier ! On vous dit tout !

Prime de Noël 2024 : versement exceptionnel en janvier – Qui est concerné ?

2,3 millions de ménages perçoivent chaque année la fameuse Prime de Noël. Son versement par la CAF, la MSA et France Travail a eu lieu le 17 décembre 2024. Mais tout le monde n’a pas encore reçu sa Prime jusqu’à maintenant.

Il ne s’agit aucunement d’une erreur puisqu’un versement exceptionnel de la Prime de Noël 2024 est attendu ce mois de janvier 2025.

« Pour ceux qui n’ont pas déjà reçu la prime de Noël le 17 décembre dernier, souligne le site Merci Pour L’info, vous allez peut-être la percevoir ce mois-ci ».

La Prime de Noël est versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AER) afin de les aider pendant les fêtes de fin d’année. Son versement a habituellement lieu en décembre. Cela n’empêche pas que chaque année, un versement est également prévu en janvier.

Celui-ci ne concerne que les personnes dont les droits ont été ouverts en novembre et décembre, et qui n’ont donc pas pu bénéficier du versement principal le 17 décembre. Les organismes verseurs doivent encore procéder aux vérifications nécessaires et valider les droits des allocataires avant d’effectuer le versement de la Prime de Noël.

Que sait-on exactement à ce sujet ?

À ce jour, la date précise du versement en janvier pour la Prime de Noël n’est pas encore communiquée, et le nombre exact de foyers concernés reste inconnu. On sait cependant que les montants versés en janvier seront similaires à ceux de décembre.

Comme pour le versement de décembre, aucune démarche n’est nécessaire pour percevoir la prime de Noël. Les potentiels bénéficiaires n’auront aucune démarche à entreprendre auprès des organismes correspondants.

Il est simplement conseillé de s’assurer que vos coordonnées bancaires (RIB) sont à jour auprès de l’organisme concerné (CAF, MSA ou France Travail). La Prime de Noël étant une prestation sociale non imposable, elle n’a pas à être déclarée aux impôts.

Montant de la Prime de Noël

Le montant forfaitaire est de 152,45 euros pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et l’aide à la création d’entreprise.

Idem pour les bénéficiaires de la rémunération de la formation Pôle emploi ou de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle / rémunération publique de stage, si vous touchiez l’ASS la veille de votre entrée en formation.

Prime de Noël (montants reconduits chaque année) Qui ? Combien ? Pour les bénéficiaires du RSA (prime versée par la CAF et la MSA) Personne isolée 152,45 euros 2 personnes

(couple sans enfant ou parent isolé avec 1 enfant) 228,68 euros 3 personnes

(parent isolé avec 2 enfants ou couple avec 1 enfant) 274,41 euros 4 personnes

(parent isolé avec 3 enfants) 335,39 euros 4 personnes

(couple avec 2 enfants) 320,15 euros 5 personnes

(parent isolé avec 4 enfants) 396,37 euros 5 personnes

(couple avec 3 enfants) 381,12 euros 6 personnes

(parent isolé avec 5 enfants) 457,35 euros 6 personnes

(couple avec 4 enfants) 442,11 euros Par personne supplémentaire + 60,98 euros Pour les bénéficiaires ASS ou AER (prime versée par France Travail) Pour tous (montant unique) 152,45 euros