Voyages, rénovation énergétique, nouveaux loisirs… La retraite, une nouvelle page vierge pour réaliser vos rêves ! En effet, ce n’est pas qu’on est à la retraite qu’on a plus le droit d’avoir de projets. Malheureusement, vous n’avez pas encore l’épargne nécessaire pour réaliser vos objectifs. Si vous êtes en quête d’un financement, le prêt sénior peut-être la solution que vous attendez. On vous explique tout.

Votre premier réflexe…

Pour obtenir le prêt sénior, vous devez clarifier le projet envisagé et évaluer votre capacité d’emprunt. Il est vivement recommandé de comparer les différentes offres de crédit sur le marché. Pour cela, vous pouvez recourir aux comparateurs en ligne ou solliciter l’aide d’un courtier spécialisé.

Une fois que vous avez trouvé l’offre qui vous correspond le plus, constituez-vous un dossier de demande de prêt.

Le délai de traitement et d’approbation de la demande peut varier selon l’organisme prêteur choisi. Cela peut prendre quelques jours à plusieurs semaines. Notez que vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature de l’offre.

Conditions d’obtention.

La condition d’âge dans l’obtention du prêt est propre à chaque institution bancaire. En règle générale, vous devez avoir au moins 60 ans et avoir des revenus d’argent stables et suffisantes.

La condition suivante se rapporte aux garanties que vous pouvez offrir. Vous pouvez soit proposer une hypothèque sur un bien immobilier, la souscription à une assurance emprunteur ou encore le recours à une caution d’un tiers.

Avant de vous lancer dans un prêt sénior, assurez-vous de pouvoir respecter les conditions de remboursement énoncées dans le contrat.

Prêt sénior pour les projets des retraités : mode de fonctionnement, conditions et spécificités

Découvrez ci-après les différentes solutions de financement à votre disposition. Il y a tout d’abord les prêts personnels servant à financer un projet ou un achat sans justification spécifique.

« Les sommes empruntées sont débloquées après la signature du contrat d’emprunt sans avoir à fournir une facture d’achat ou de prestation ». Cependant, les taux d’intérêt des prêts personnels sont généralement plus élevés que ceux des prêts hypothécaires. De même les délais de remboursement sont plus courts.

Les prêts hypothécaires quant à eux, permettent l’acquisition ou la rénovation de biens immobiliers. En mettant votre bien en garantie, les taux d’intérêt peuvent être plus intéressants et les périodes de remboursement plus étendues. Des frais supplémentaires sont à prévoir (frais de dossier, de notaire et de garantie).

Ces autres types de prêt.

Vous pouvez aussi opter pour le prêt viager hypothécaire qui permet de recevoir une somme d’argent contre la cession du bien à votre décès; ou encore le prêt relais qui finance l’achat de votre nouveau logement en attendant la vente de l’ancien.

Il y a aussi le fameux prêt in fine qui ne requiert que le remboursement des intérêts pendant la durée du prêt, le capital étant remboursé en une seule fois à son terme.