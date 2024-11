Cette Prime, généralement attribuée par les entreprises à ses salariés, est versée entre septembre et décembre. Quel montant pouvez-vous espérer ? On vous aide à y voir plus clair.

Pouvoir d’achat : une prime pour des milliers de salariés d’ici au 31 décembre 2024, voici le montant à toucher

6 millions de salariés du secteur privé ont vu leur pouvoir d’achat augmenter en 2023. Au total, un tiers des 21 millions des salariés du privé ont touché ce coup de pouce l’année dernière.

Il est à noter que cette prime est facultative. Autrement dit, l’employeur peut ne pas vous le verser. Tout dépend de son bon vouloir.

Cette prime est exonérée de charges sociales (cotisations salariales et de contributions patronales) jusqu’à 3 000 euros, voire 6 000 euros sous certaines conditions (intéressement, participation). Mais rarement, la prime atteint ce deux montants-là !

En 2023, par exemple, « les entreprises du secteur privé ont distribué 5,27 milliards d’euros en primes, soit un montant moyen de 885 euros par bénéficiaire », selon l’Urssaf.

De quoi s’agit-il ?

Pour les petites entreprises de moins de 10 salariés, le montant moyen s’élevait à 1 141 euros par bénéficiaire, contre 855 euros dans les grandes entreprises de plus de 2 000 salariés.

Il s’agit du dispositif baptisé prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) ou « prime Macron ».

Outre les salariés, la PPV concerne également les intérimaires, les agents de certains établissements publics ainsi que les travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Modalités de versement.

Cette prime peut être versée jusqu’à 2 fois durant la même année civile. Mais, il y a une limite : l’entreprise ne peut pas verser la PPV plus d’une fois par trimestre.

La majorité des entreprises préfèrent la verser en une seule fois, généralement à la fin de l’année

Si l’on s’attarde sur le calendrier de distribution de la PPV 2023, « 3,3 millions de salariés du secteur privé » l’ont reçu « au 4e trimestre 2023« .

Aux trimestres précédents, le nombre de bénéficiaires était respectivement de 891 000 (3ᵉ trimestre), 1,1 million (2ᵉ trimestre) et 1,7 million (1er trimestre).

80% des sommes attribuées en 2022 avaient eu lieu entre septembre et décembre. « 1,7 milliard d’euros ont été distribués par les employeurs sur ce seul mois », peut-on lire dans le journal Le FIGARO.

Au printemps dernier, rapporte l’Insee, il y a eu « un net recul des versements de la PPV » en comparaison à 2023 : 490 millions d’euros seulement ont été versés aux salariés au 1er trimestre 2024 et 540 millions d’euros au second trimestre 2024.

Pourquoi cette tendance à la baisse ? Tout simplement parce que les versements de la PPV ont été fiscalisés (du moins, en partie) au 1er janvier 2024. La prime n’est plus exonérée de CSG et de CRDS.