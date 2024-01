Pourquoi réparer vos appareils en panne demeure toujours aussi onéreux malgré l’existence d’un bonus réparation ? On vous fait le point sur la question.

Pourquoi la facture reste élevée pour vos appareils en panne malgré le bonus réparation ?

Le bonus réparation de l’État n’aura finalement « pas permis aux consommateurs de payer moins cher pour remettre leurs appareils en état de marche ».

« Les prix des réparations ont augmenté de 10 à 15% sur l’année 2023″, selon un rapport de CLVC paru ce jeudi 4 janvier.

Cette aide financière, comprise entre 15 à 60 euros en fonction des appareils, visait à inciter les consommateurs à opter pour la réparation plutôt que l’achat de nouveaux équipements.

Mais cela ne semble pas avoir eu l’effet escompté car en 2023, seules 165 000 réparations ont été réalisées, bien en deçà des 500 000 prévues par les organismes Ecosystem et Ecologic, responsables de la gestion de la fin de vie de ces produits.

Ces nouveautés en vigueur…

Ce dispositif anti-gaspillage permet aux consommateurs d’avoir « une prise en charge d’une partie du coût de la réparation des appareils ménagers en panne », à condition de se rapprocher d’un réparateur labellisé.

« De nouveaux appareils vont pouvoir être pris en charge. Il est aussi prévu une simplification de la procédure de labellisation, ainsi qu’une augmentation du montant du bonus de cinq euros pour les petits électroménagers », explique Ibtissam Mozher, responsable de l’Observatoire du fonds de réparation des équipements électriques et électroniques au portail actu.fr.

Faire réparer sa machine à laver, un réfrigérateur ou un lave-vaisselle permet de profiter d’un avantage beaucoup plus intéressant que l’achat d’un équipement neuf. La réparation ne revient généralement qu’entre 25 et 50 euros.

« On espère que l’augmentation va inciter à faire réparer davantage leur petit électroménager »

Par contre, remettre en marche une bouilloire ou son presse-agrumes ne vaut pas réellement le coup par rapport à leur prix neuf. « On espère que l’augmentation de l’aide de cinq euros supplémentaire (entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024) va inciter les consommateurs à faire réparer davantage leur petit électroménager », estime Ibtissam Mozher.

21 produits sont concernés, à savoir les fers à repasser, les grille-pain, les plaques de cuisson, les hottes ou encore les cuisinières. Ce bonus a doublé pour les 5 équipements les plus réparés (aspirateurs, téléviseurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle).

« Normalement, le bonus est uniquement réservé à une panne d’appareil » excepté pour la réparation de l’écran d’un téléphone cassé, rappelle Claire Lemarchand, porte-parole d’Ecosystem.

Le nombre de réparateurs labellisés devrait augmenter.

En outre, il y a malencontreusement pas assez de réparateurs labellisés « QualiRépar ».

« Depuis juillet 2023, on a vu une stagnation du nombre de labellisations. Mais avec la simplification de la procédure et la réduction du coût pour les entreprises, on devrait voir une hausse du nombre de points de réparation« , assure le responsable de de l’Observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques.