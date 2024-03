Votre épargne retraite dort ? Il est urgent de la faire transférer vers ce placement performant dès que possible. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi faut-il demander d’urgence à votre banquier de transférer votre épargne-retraite vers ce placement ?

« Institué par la loi PACTE, le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un dispositif d’épargne à long terme destiné à remplacer les produits existants et harmoniser les règles de l’épargne retraite« , explique le site meilleurtaux.com.

« Cinq ans après la promulgation de la loi PACTE, les Français ont adopté ce nouveau produit« , précise le site du Cercle de L’Epargne.

« 56 % des Français, selon l’enquête AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – Cercle de l’Épargne réalisée en 2023, sont favorables à la mise en place d’un système de retraite mixte ou en capitalisation pure (41 % pour un système mixte, 15 % pour un système 100 % par capitalisation) ».

Le PER séduit les moins de 30 ans

Le PER attire les jeunes : près d’un cinquième des souscripteurs en 2022 avaient moins de 30 ans ! Malgré ce succès, les jeunes actifs restent sous-représentés par rapport à l’ensemble des épargnants retraite.

La tranche des 50-59 ans sont « surreprésentés« , logique compte tenu de leurs capacités financières et de la proximité de la retraite.

Le transfert de vos différents contrats retraite sur un PER vous permet de bénéficier « d’une plus grande souplesse, tant en phase d’épargne qu’au moment du dénouement. Contrairement au contrat Madelin, vous n’êtes contraint ni par une périodicité des versements ni par un montant minimal« , vante primonial.com.

10 millions de PER ont été ouverts en l’espace de quatre ans. Ce dispositif encourage le transfert depuis les anciens produits (PERP, retraite Madelin PERCO).

Avantages du PER

Le PER vous permet d’épargner à votre rythme et selon vos moyens. Il vous donne un aperçu de tous vos actifs retraite dans une même enveloppe, et facilite leur gestion et leur sortie tout en optimisant leur imposition.

Face aux imprévus de la vie, le PER propose une protection en cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité du conjoint ou du titulaire du contrat, expiration des droits à l’allocation chômage), tout comme les anciens contrats d’épargne retraite.

En cas de besoin, notamment si vous souhaitez acquérir votre résidence principale, le PER permet le déblocage de votre épargne avant la retraite (sauf pour les versements obligatoires).

Vous pourrez choisir entre une rente, une sortie en capital, en une ou plusieurs fois, ou un mix entre les deux.

Quid de la fiscalité ?

Question fiscalité, « le PER vous laisse le choix de déduire ou non les versements volontaires de vos revenus imposables« .

Votre épargne retraite vous suit, peu importe vos choix de carrière. Pensez à transférer l’épargne de vos anciens comptes retraite sur un PER. Faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.

Le processus de transfert d’un ancien contrat d’épargne retraite peut comporter des frais de transfert limités. En revanche, pour les contrats ouverts depuis plus de 5 ans, le transfert est gratuit.