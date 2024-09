Avez-vous passé vos dernières semaines loin de chez vous ? Si oui, vous aussi, vous pourriez être concernés par cette amende de 90 euros ! On vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

publicité

Plusieurs centaines d’automobilistes reçoivent cette amende de 90 euros, êtes-vous concerné ?

En effet, une amende salée accueillait de nombreux automobilistes chez eux, au retour de leurs vacances d’été ! Une mauvaise surprise qui va faire grincer des dents quand on sait que l’amende en question s’élève à 90 euros.

De plus, c’est une dépense qui tombe vraiment mal sachant que le mois de septembre est, pour beaucoup, synonyme de mois financièrement difficile.

En ouvrant leur boîte aux lettres, les conducteurs ont été nombreux cet été à avoir reçu une lettre de l’ANTAI avec un avis de paiement. La raison ? Un flagrant délit d’excès de vitesse repérés par l’un des 4600 radars situés un peu partout sur les routes françaises.

publicité

Les conducteurs concernés sont ceux ayant roulé sur l’une des autoroutes équipées de péages en flux libre, soit une portion des autoroutes A79, entre l’Allier et la Saône-et-Loire, ou encore l’A14 dans les Yvelines, ou l’A13 dans l’Eure.

Au lieu de vous arrêter à une borne pour prendre un ticket, avec le péage à flux libre, vous continuez simplement votre route.

À votre entrée sur le tronçon payant, un système électronique enregistre votre passage. C’est un peu comme si vous aviez pris un ticket virtuel.

Une fois que vous quittez l’autoroute, vous passez à nouveau sous un portique électronique. À partir de là, vous avez alors 72 heures pour régler votre trajet par carte bancaire ou en espèces à un terminal spécifique.

Que se passe-t-il si vous oubliez de payer à temps ?

Si vous dépassez ce délai de 72 heures sans avoir réglé votre passage, c’est une infraction. La société d’autoroute vous envoie alors un avis de paiement à votre domicile.

En plus du montant du péage impayé, on vous réclame une pénalité de 10 euros. Plus vous tardez, plus la note devient salée.

Si vous ne réglez toujours pas la somme due dans les 15 jours suivant l’envoi de l’avis, l’amende passe à 90 euros.

Les nombreux vacanciers, absents de leur domicile pendant plus de deux semaines, peuvent tous être concernés s’ils ont oublié de payer leur passage sur les autoroutes à péages en flux libre.

Attention, l’amende peut vite atteindre 375 euros !

Attention, si vous ne payez pas dans les deux mois, l’amende est majorée à 375 euros. Une facture que vous ne souhaitez sûrement pas avoir sous la main !