Gagnez jusqu’à 750 euros avant la fin de l’année avec votre plan d’épargne ! Découvrez comment faire. Décryptage.

publicité

6100 milliards d’euros d’économies pour les Français

Comme rapporté dans les colonnes du Figaro, les « Français dorment sur un confortable matelas de plus de 6000 milliards d’euros d’économies ».

« Les ménages ne prennent pas en compte le potentiel que constitue leur épargne pour faire face aux défis industriels et écologiques de la France », analyse l’économiste et spécialiste des enjeux économiques de la France et de la zone Euro, Stéphanie Villers.

« La France est un pays où l’épargne nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette », déclare, pour sa part, Sandrine Rousseau en avril dernier.

publicité

« Le taux d’épargne des plus élevés au monde ».

« Le taux d’épargne en France est l’un des plus élevés au monde. Sans parler des autres actifs possédés, comme les biens immobiliers. Les ménages français mettent en moyenne 15 % de leur revenu disponible de côté, explique Stéphanie Villers. Pendant la Covid, 200 milliards de surplus d’épargne ont été constatés. Une grande partie a été de l’épargne de précaution ».

Plan d’épargne : avant la fin d’année, ces 7 millions d’épargnants peuvent encore gagner 750 euros, voire plus

Avis aux épargnants titulaires du Plan d’Épargne Logement : saviez-vous que 7 millions d’entre vous peuvent espérer 750 euros de gain d’ici à la fin de cette année ?

Comment ?… Avec une simple fermeture de votre plan d’épargne à la banque selon le site Droit-finances.net.

Comme rappelé sur le site, la rémunération du PEL est fixée à la date d’ouverture du plan.

Un plan ouvert en 1987 rapportait depuis 4,62% par an et ce taux n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui. Les titulaires des anciens plans ouverts avant 2003 doivent absolument continuer à conserver ces produits.

Le titulaire d’un « PEL ouvert entre le 1ᵉʳ août 2016 et le 31 décembre 2002 » ne gagne, par contre, qu’1% par an.

Ces épargnants − soit 7 millions et quelques − ont plutôt intérêt à fermer leur plan puis à ouvrir un nouveau PEL. Cela leur permettra de profiter d’une rémunération plus importante, soit de « 2,25% depuis le 1er janvier 2024. »

Tous les Français qui ont ouvert un PEL après le 1er février 2015 sont DONC concernés.

Exemple-type.

Un épargnant qui a rempli son plan ouvert en 2017 et qui y détient 60 000 € pourrait ne percevoir que 600€ d’intérêts par an avec le taux actuel (1% par an).

En clôturant ce plan pour en ouvrir un nouveau, il bénéficiera d’un taux d’intérêt plus élevé, soit de 2,25% (attention, ce taux pourrait baisser en 2025), ce qui va générer 1 350 € d’intérêt par an, voire plus avec la capitalisation des intérêts. Le gain s’élève à 750 € la première année.