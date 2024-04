PER : comment retirer votre argent sans vous tromper ? Quel mode de sortie privilégier ?

Quelles sont les meilleures options pour sortir de son PER ou plan d’épargne retraite. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Les modes de sortie d’un PER font en effet allusion aux diverses « options disponibles pour récupérer les fonds accumulés dans le compte lors de la phase de retraite ». Le moment venu de profiter de votre épargne, il est important de choisir la meilleure stratégie de sortie. Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous expliquerons les avantages et les inconvénients de chaque option.

Si vous recherchez un produit d’épargne retraite performant et flexible, le PER est une option à considérer sérieusement et ce, pour de nombreuses raisons.

Par rapport aux anciens contrats d’épargne retraite, le PER offre plus de flexibilité : versements libres (vous pouvez choisir de verser des sommes régulières ou non, selon vos besoins et vos capacités), sortie en capital ou en rente. Sans oublier une meilleure fiscalité.

publicité

Le saviez-vous ? Les versements effectués sur votre PER sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite de 32 908 € en 2023. De même, les gains générés par votre PER ne sont pas soumis à l‘impôt sur le revenu tant que vous ne les retirez pas.

1ère possibilité

Le PER donne la possibilité de retirer tout ou partie de votre épargne en capital lors de votre départ à la retraite. Cette option vous donne accès immédiat à une somme importante. Mais dans ce cas, vous devez vous assurer de bien gérer ce retrait pour garantir sa durabilité tout au long de votre retraite.

Le retrait du capital peut soit se faire de manière progressive soit en une seule fois. Cette première option est plus avantageuse sur le plan fiscal parce qu’elle va permettre de lisser l’impôt sur de nombreuses années.

2ème possibilité

La rente viagère est une option de sortie du PER qui permet de convertir tout ou partie de votre épargne en un revenu régulier versé jusqu’à votre décès. Cette option est la sécurité d’avoir un revenu stable, quoi qu’il arrive.

La rente peut être indexée sur l’inflation pour maintenir votre pouvoir d’achat. Sinon, elle peut également être fixe. Mais attention, « une fois la rente choisie, il est impossible de revenir en arrière ».

3ème possibilité

Il est aussi possible de choisir des retraits partiels programmés de façon mensuels, trimestriels voire annuels. Vous retirez régulièrement des sommes spécifiques de votre épargne tout en conservant le reste investi.

4ème possibilité

Dans la foulée, il y a aussi la sortie en capital avec rente résiduelle qui vous offre la possibilité de « retirer une partie de votre épargne en capital à votre départ à la retraite, tout en convertissant le reste en une rente viagère ».