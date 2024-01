Qui est responsable de la pénurie des pièces de 2 euros ? La rédaction de cafebabel.fr vous fait le point sur la question à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les entreprises pleurent après les pièces de 2 euros.

Comme alerté par Comeos, le porte-parole du commerce et des services en Belgique, les pièces de 2€ disparaissent des magasins.

Comme on peut y lire, plusieurs magasins se plaignent depuis la crise du Covid-19 « de ne plus avoir accès à la pièce de monnaie la plus importante » du marché.

Pénurie de pièces de 2 euros : les causes à la loupe

Comme relayé par le site lavenir.net, les banques et les particuliers sont pointés du doigt pour ce manque cruel.

Selon Wim Van Edom, économiste à la fédération professionnelle Comeos, cette pénurie serait liée au fait que « nous payions de moins en moins en espèces ».

En effet, les paiements électroniques ont remplacé l’utilisation des billets, tandis que les pièces ont été rangées dans un récipient dédié à cet effet.

Il y a quelques années encore, cette pénurie concernait déjà les pièces de moins grandes valeurs.

“Pour la pièce de 20 cents, nous constatons qu’elles ont augmenté leurs stocks d’environ quatre millions en juillet à neuf millions en novembre. Avec ceux à 10 cents, ils sont passés de quatre à six millions. Il est aussi de plus en plus difficile pour les grands acteurs de réquisitionner des pièces. Les chaînes de supermarchés n’obtiennent souvent que 80 % d’une grosse commande, alors qu’ils ont des stocks.”, précise Comeos.

Comeos lance un appel pour que les gens payent plus avec des pièces.

Et ceci bien évidemment dans l’intérêt de la banque. “Moins il y a d’argent liquide, plus la carte bancaire doit être utilisée. Et ces transactions sont rentables pour les banques.”, révèle le porte-parole du commerce et des services en Belgique.

Dans cette optique, Comeos sollicite d’une part les particuliers « à dépenser les pièces conservées« , tout en demandant aux banques, d’autre part, « d‘arrêter d’accumuler la monnaie ».

Une thésaurisation pas innocente !

Pour sa part, les banques réfutent cet argument. Pour Isabelle Marchand, porte-parole de la fédération bancaire Febelfin, “la thésaurisation des pièces par les banques est absolument hors de question”.

“Il n’est pas exclu que certains aient un certain stock limité, mais par prudence. En bon père de famille, ils veulent éviter de futures pénuries et être en mesure de servir tout le monde de manière égale. Surtout, nous voulons appeler à nouveau les consommateurs à faire circuler les pièces.”, ajoute-t-elle.