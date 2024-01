Pension de retraite : ces 7 changements majeurs qui attendent les Français en 2024

« En 2023, nous avons connu une réforme des retraites qui va continuer à avoir des impacts en 2024 », précise Valérie Bagne, fondatrice de Sapiendo.

Ces modifications qui ont un impact important sur les pensions de retraite cette année 2024. On vous aide à y voir plus clair.

Qu’est-ce qui change avec la retraite de base ?

A cause de la réforme, la génération 1962 ne pourra en effet partir à la retraite cette année qu’après avoir atteint 62 ans et 6 mois, soit donc 1 semestre de plus qu’auparavant.

Pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, la génération de 1962 se doit de valider 1 trimestre de plus qu’avant la réforme, soit donc 169 trimestres.

Pour répondre à l’inflation, les pensions de retraite de base ont été revalorisées de 5,3 % au 1er janvier 2024. Cette hausse concerne non seulement les prestations de la Cnav, la MSA (agriculteurs), la SRE (fonctionnaires d’État, militaires, magistrats), la CNRACL (fonctionnaires territoriaux), SSI (indépendants), la SNCF, la RATP ainsi que les industries électriques et gazières.

Ainsi, si votre pension de base était de 1 200 euros brut par mois en 2023, elle augmentera d’environ 5,3 % en 2024, soit près de 1 263,6 euros.

Cette augmentation s’applique aussi aux pensions de réversion ainsi qu’à d’autres prestations vieillesse (ASPA, retraite de réversion, l’allocation veuvage et l’allocation de solidarité aux vieux travailleurs salariés).

Ces modifications s’accompagnent également de nouvelles dates de paiement pour les pensions de vieillesse en 2024.

Une hausse des pensions complémentaires.

Le point Agirc-Arrco a été augmenté de 4,9 % au 1er novembre 2023, ramenant sa valeur à 1,4159 euro. En outre, la valeur d’acquisition du point a été revalorisée au 1er janvier 2024, allant de 18,7669 euros à 19,6321 euros, soit une hausse de 4,61 %.

Découvrez le nouveau calendrier du versement des prestations Agirc-Arrco pour 2024.

Caisse de retraite Revalorisation Décryptage Retraite de base Gain Cnav, MSA, SRE, CNRACL, SSI, SNCF, RATP, industries électriques et gazières 5,3% Pour une pension de base de 1 200 euros brut par mois en 2023, le gain est de 64 euros en 2024 (1 263,6 euros). Montant minimum de la pension de réversion 5,3% Il est de 324,79 euros par mois (soit 16 euros supplémentaires qu'en 2023) pour une durée d'assurance d'au moins 15 ans. Retraite complémentaire Nouvelle valeur du point Ircantec (contractuels de la fonction publique) 5,3% 0,54357 euro Cipav (professions libérales réglementées) 4,3% 2,89 euros RCI (indépendants) 3,7% 1,327 euro CNBF (avocats) 0,98% 0,9913 euro Source : Sapiendo Ces autres changements de cette année. Le taux des prélèvements sociaux demeure inchangé mais les seuils augmentent depuis janvier 2024. Cette hausse peut soit provoquer une diminution soit une exonération de leur taux de CSG. Il en va de même pour la CRDS et la Casa. Grâce à la réforme des retraites, certains seniors vont toucher au maximum 100 € bruts/mois supplémentaires s'ils ont cotisé au moins 120 trimestres. Ceux qui totalisent moins de trimestres gagneront un supplément de 25 € par mois maximum. La hausse moyenne s'élève à 56 €/mois. 1,8 million de retraités sont concernés. Les plus anciens ne verront cette augmentation qu'à compter du printemps 2024, avec une rétroactivité depuis le 1er septembre 2023. L'Agirc-Arrco : Quid du nouvel accord national interprofessionnel 2023-2026 ? L'Agirc-Arrco a aussi fait l'objet de plusieurs mesures. Le nouvel accord national interprofessionnel 2023-2026 a signé la fin du malus pour les assurés dont la retraite débute au 1er décembre 2023. Les anciens retraités doivent quant à eux, attendre le 1er avril 2024. Depuis 2024, les seniors ont la possibilité d'améliorer leur pension de retraite complémentaire grâce au cumul emploi-retraite. La somme des revenus (retraites personnelles obligatoires + salaire de reprise d'activité) ne devra toutefois pas excéder un montant égal à 160 % du Smic (soit 2 827,07 € par mois depuis cette année) ; soit le salaire moyen des dix dernières années d'activité ou encore le dernier salaire cotisé auprès de l'Agirc-Arrco. 18 janvier 2024