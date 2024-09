L’astuce phare qui consiste à fractionner son trajet pour payer moins cher son péage est-elle réellement bénéfique pour notre porte-monnaie ?

Le péage en flux libre

Les projets d’autoroute à péage en flux libre ne cessent de se développer. « Ce dispositif permet, rappelons-le, de ne plus avoir à s’arrêter, car des portiques calculent automatiquement pendant le trajet ce que chaque automobiliste doit payer ».

L’objectif est de rendre les « trajets plus fluides, plus sereins et plus écologiques », précise le site gouvernemental.

Comme précisé sur le site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, « l’économie annuelle est estimée à 9.5 millions de carburant pour le trafic des autoroutes A13 et A14 » entre Paris et la Normandie.

À quoi sert exactement les péages ?

Ces péages autoroutiers versés par les usagers ne sont d’autres que des redevances perçues par des sociétés privées, appelées sociétés concessionnaires, afin de couvrir les coûts de construction, de l’extension, d’entretien et d’exploitation du réseau autoroutier français.

« Un peu plus de 9 000 kilomètres d’autoroutes » ont été confiés par l’État à ces sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA).

« Les recettes des péages représentent 97 % du chiffre d’affaires de ces sociétés d’autoroutes », précise Le Mag de la Conso Ouest France.

Péage : cette façon de payer moins cher l’autoroute vaut-elle vraiment la peine ?

Ces derniers temps, l’astuce légale proposée par l’ingénieur français, Franck Saless, a le vent en poupe. Elle permettrait de « payer moins cher ses trajets sur l’autoroute » en « fractionnant ses déplacements sur l’autoroute ». Les automobilistes sont nombreux à avoir adopté la technique.

Pour contourner les prix de plus en plus élevés de certaines autoroutes, cet ingénieur invite « à quitter l’autoroute à certains endroits précis et prédéfinis », notamment « les tronçons d’autoroute les plus empruntés, et qui sont les plus chers, pour y rentrer un peu plus loin ».

Les économies réalisées peuvent aller jusqu’à 20 % en moyenne, estime le site autoroute-eco.com. En gros, « plus l’automobiliste multiplie les sorties, plus le tarif global diminue », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional Ouest France.

Un exemple type

La Dépêche illustre le cas des vacanciers qui ont séjourné dans le Languedoc et qui remontent la vallée du Rhône sur l’A7 jusqu’au péage de Vienne. En divisant leur trajet, les vacanciers économisent 5,40 €.

Le trajet fractionné ne leur coûte que 26,30 € au lieu de 31, 70 € s’ils avaient payé le péage sur le parcours Montpellier-Vienne. Les touristes ont payé 3,90 € sur l’A9 à Montpellier est jusqu’à Nîmes est.

De Nîmes est à Orange centre, ils ont déboursé 3,70 €. « D’Orange centre à Valence sud (9,70 €) et de Valence sud au péage de Vienne (9 €)« . En tout, les trajets leur ont coûté 3,90 € + 3,70 € + 9,70 € + 9 €, soit 26,30 €.

Pour un maximum d’économie, il faut surtout beaucoup de patience avant d’arriver à sa destination.