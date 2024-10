Passoires thermiques : Interdiction de location en 2025 – Quelles solutions pour les propriétaires ?

Les passoires thermiques désignent les biens énergivores, c’est-à-dire les logements « où les déperditions de chaleur sont importantes ». En France, ils sont souvent classés F ou G selon le DPE (le bien consomme plus de 331 kWh/m² par an pour une étiquette F, et plus de 450 kWh/m² par an pour une étiquette G, selon le JDD). Appartements ou maisons individuelles, la location des logements classés G au DPE sera interdit dès 2025. Cette interdiction concernera, à partir de 2028, les logements classés F, et en 2034 ceux classés E. Quelles alternatives restent-elles aux propriétaires de ces passoires thermiques avant 2025 ? On vous aide à y voir plus clair dans les lignes qui suivent…

Ces travaux indispensables…

Des travaux de rénovation énergétique s’avèrent indispensables pour transformer votre passoire thermique.

Ces travaux peuvent concerner « l’isolation des murs, des combles, l’installation d’un système de chauffage plus performant et économe en énergie, le remplacement des fenêtres par des modèles à double ou triple vitrage, ou encore la mise en place de systèmes utilisant les énergies renouvelables ».

Quels sont les intérêts de ces améliorations ?

Ces améliorations réduiront non seulement la facture énergétique du bien, mais apporte aussi davantage de confort tout en augmentant la valeur du bien.

Pour vos travaux, il est possible de faire appel à MaPrimeRénov’.

À l’approche de 2025, les propriétaires doivent désormais penser à « planifier des améliorations », recommande Le Journal du Dimanche.

8% des biens locatifs détiennent une étiquette énergétique G

Sur les 8 millions des logements locatifs privés en France, 8% présentent une étiquette énergétique G, selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique au 1er janvier 2023.

Autrement dit, quelque 640 000 logements seront interdits de location dès le 1er janvier 2025.

Si vous signez un bail avec un locataire volontaire pour un bien classé G après le 1er janvier 2025, votre locataire peut vous dénoncer pour location d’un logement indécent.

Les propriétaires bailleurs peuvent aussi jouir de l’éco-prêt à taux zéro pour financer leurs travaux d’efficacité énergétique. Il est possible de les combiner avec des primes locales ou des certificats d’économies d’énergie.

Cette nouvelle règle en vigueur dès le 1er janvier 2025

Des exceptions sont prévues pour les logements situés dans des bâtiments classés ou dans des zones protégées. Les propriétaires peuvent essayer de demander des dérogations afin de continuer à louer leur bien.

« À partir de 2025, les passoires thermiques ne respecteront plus les critères de décence locative. Ils ne pourront plus signer de nouveaux baux ou renouveler les baux existants sans les travaux nécessaires. »