D’après l’édition 2023 du recueil statistique du régime général publié de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, 7 % de l’ensemble des retraités choisissent de partir s’installer à l’étranger pour passer leur retraite : cette décision ne va-t-elle pas faire baisser le montant de leur pension ? Ces seniors peuvent-ils continuer de percevoir leur pension française ? Découvrez les points clés à connaître avant de vous expatrier. CafeBagdad vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Partir à la retraite à l’étranger va-t-elle faire baisser votre pension ? La réponse

La question est légitime sachant que l’ASPA est conditionnée « au fait de résider en France », rappelle Service public. « Pour la retraite, c’est plus souple, confirme l’Assurance retraite auprès de tf1info. Vous la touchez intégralement, même depuis l’étranger, à partir du moment où vous avez cotisé« , précise l’organisme. Idem pour votre retraite complémentaire. Vous pourrez donc être rassuré.

« Si vous choisissez de partir vivre à l’étranger, il est indispensable de signaler votre nouvelle adresse et tout changement de coordonnées bancaires », prévient l’Assurance retraite.

Le certificat de vie

Les personnes percevant une retraite française (personnelle ou de réversion) et vivant à l’étranger doivent justifier leur existence auprès de leur caisse régionale via un certificat de vie chaque année. Il est possible de confirmer votre existence par la reconnaissance biométrique sur votre téléphone avec l’appli sécurisée « Mon certificat de vie ».

Le montant perçu peut évoluer

« Si vous êtes domicilié fiscalement hors de France, votre retraite ne sera pas soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa). En revanche, une cotisation d’assurance maladie pourra être prélevée sur votre retraite payée à l’étranger », est-il souligné sur le site web de l’organisme.

Quid de la prise en charge des soins de santé ?

Il est également indiqué que « si vous vivez dans un pays étranger signataire d’un accord avec l’Hexagone, vous pouvez demander une attestation de droit aux soins de santé. Si jamais, vous ne transmettez pas cette attestation à l’organisme de sécurité sociale en charge des soins maladie de votre pays de résidence, vos soins de santé ne seront pas pris en charge ».

Toutefois, « en cas de soins réalisés en France à l’occasion d’un séjour temporaire, vos dépenses de santé peuvent être, sous certaines conditions, prises en charge ». Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site du Cleiss.