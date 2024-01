En France, vous pouvez prétendre aux meilleurs salaires dans ces 8 départements. Où se situe le vôtre dans tout cela ? On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi autant de disparités entre les départements en France ?

Tout comme les prix de l’immobilier, les salaires varient d’une commune à l’autre. Cette disparité entre les territoires varie selon plusieurs facteurs, à savoir la densité de population ou encore les activités économiques présentes dans le département.

Les zones rurales ou industrialisées en France regroupent principalement des métiers avec des rémunérations plus modestes, tandis que les départements avec des centres urbains prospères ont tendance à attirer des travailleurs qualifiés bénéficiant de salaires plus élevés.

Les grandes villes sont également des hubs pour des secteurs lucratifs comme l’informatique, la finance ou encore l’immobilier.

Les différences de salaires entre les départements peuvent aussi s’expliquer par le coût de la vie, obligeant parfois les entrepreneurs à adapter les honoraires de leurs employés.

Découvrez le revenu moyen en France selon l’Insee

L’Insee a en effet calculé la moyenne des salaires des actifs pour chaque département français. Ces résultats ont ensuite été comparés avec le revenu moyen en France, établi à 2520 € nets par mois.

Ce montant représente le revenu moyen pour un emploi à temps plein, qu’il soit dans le secteur privé ou public, et ce, quel que soit le niveau de qualification.

6 départements où les salaires sont les plus bas.

Dans une grande partie des départements, le revenu moyen est bien inférieur à 2 520 €. La Lozère, la Creuse, le Cantal, l’Aude, le Gers et la Dordogne figurent parmi les six départements affichant le revenu moyen le plus bas, avec des baisses respectives de 23%, 22,8%, 22,3%, 20,8%, 20,2% et 20,1%.

Où gagner plus en France ? Voici les 8 départements aux salaires attractifs

À l’opposé, seuls huit départements affichent un revenu mensuel net moyen supérieur à la moyenne nationale, principalement concentrés en Île-de-France.

Sont concernés le département de l’Isère (+0,1%), de la Haute-Garonne (+1,9%), de l’Essonne (+8%), de la Seine-Saint-Denis (+10,2%), du Val-de-Marne (+11,5%), des Yvelines (+21,2%), de Paris (+42,5%) ainsi que des Hauts-de-Seine (+58%).

Moins de la moitié des Français ne peuvent aujourd’hui plus demander de prêt à leur banque. Selon l’étude conduite par MeilleurTaux, « une personne doit gagner au moins 3 720 € nets par mois pour espérer souscrire à un crédit immobilier. »

« Les prix des appartements et des maisons enregistrent une baisse allant de 0,5 à 9%, entre janvier 2023 et janvier 2024« , révèle Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l’immobilier.

La FNAIM n’a recensé que quelque 875 000 ventes de logements en 2023. « Un chiffre en baisse de 22% par rapport à l’année précédente« , ajoute l’expert immobilier. En effet, moins il y a de ventes, plus le prix des logements diminue.