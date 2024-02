Avec la hausse des montants minimums, voici ce qu’il vous faut désormais atteindre pour partir à la retraite dans les meilleures conditions. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Un changement qui passe inaperçu…

Si ce détail est quelque peu passé inaperçu, il ne manquerait pas d’impacter une partie des travailleurs.

Malgré l’existence d’outils numériques qui donnent un aperçu de chaque situation, la retraite reste un sujet complexe.

D’ailleurs, la retraite ne dépend pas seulement du nombre de jours travaillés, mais aussi de l’argent gagné. D’où la différence de droits entre deux individus ayant travaillé le même nombre d’années.

publicité

Combien de trimestres un salarié doit-il avoir pour obtenir une retraite à taux plein ?

« Si vous partez en retraite avant 67 ans, vous avez droit à une retraite à taux plein si vous avez un nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite.« , précise le site du service public. Ce nombre de trimestres est fonction de votre date de naissance. »Si vous partez en retraite avant 67 ans sans avoir le nombre de trimestres exigé, vous n’avez pas droit à une retraite à taux plein« . Le montant de votre pension est réduit selon le nombre de trimestres qui vous manque.

« Si vous partez à la retraite à 67 ans, vous avez droit à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d’assurance retraite. Aucune décote n’est appliquée sur le montant de votre retraite », indique encore le site de l’administration française.

La validation de ces trimestres dépend également de la rémunération perçue puisqu’elle repose sur les cotisations du salarié.

Nouveaux montants minimums pour la retraite : voici ce que vous devez désormais atteindre

Depuis le 1er janvier, ce montant minimum à percevoir pour valider un trimestre sur l’année 2024 s’élève à 1120 € nets au cours de l’année (1747,50€ bruts).

Afin de valider les quatre trimestres de l’année, il faut donc 5270 € nets (6990€ bruts) par an, soit 439 € par mois.

Comparé à 2023, il faut effectivement gagner 180 € nets de plus par an, soit 15 € supplémentaires par mois pour s’assurer de valider ses trimestres. Cette augmentation de 3,36% suit la hausse sur un an du niveau du Smic. En 2025, un nouveau montant minimum de la retraite entrera en vigueur.

Qui sont concernés ?

Ces montants ne concernent uniquement que les personnes occupant des emplois ponctuels (intérimaires/ temps partiels étudiants).

En fonction de la rémunération perçue, il faudra travailler un peu plus, ou demander une augmentation de salaire pour que ces jobs puissent être pris en compte dans le calcul de la retraite.