1500€ de plus à payer ! Tout savoir sur ce nouveau chantier qui concerne tous les propriétaires d’appartements.

38,2 millions de logements en France (hors Mayotte)

D’après les chiffres de L’INSEE publié au 1er janvier 2024, « la France (hors Mayotte) compte 38,2 millions de logements ». Dans le détail, « 82,2 % sont des résidences principales et 54,8 % des logements individuels », relaie actu-juridique.fr.

Seuls 34,7% des ménages sont propriétaires sans emprunt en 2024. La part des propriétaires ayant encore un emprunt en cours ne cesse d’augmenter depuis 2014.

Ce qui va bientôt changer

Cette nouvelle facture qui arrive concerne la maintenance des ascenseurs des immeubles. Selon d’ailleurs la Fédération des ascenseurs de France, 309 600 ascenseurs (sur les 645 000 en France) sont installés dans des copropriétés.

Cette dépense obligatoire, liée à la sécurité, porte sur la mise à jour des systèmes d’alerte des ascenseurs dans tous les immeubles en copropriété.

Il concerne notamment le bouton jaune entre les touches «ouverture» et «fermeture» des portes sur lequel vous êtes supposé appuyer pour être immédiatement mis en relation avec un technicien en cas de problème dans l’ascenseur.

Cette téléalarme fonctionne jusque-là sur la base des réseaux 2G et 3G. Mais avec « l’arrêt de la 2G à fin 2025 pour Orange et à fin 2026 pour SFR et Bouygues Telecom ; – l’arrêt de la 3G à fin 2028 pour Orange et SFR et à fin 2029 pour Bouygues Telecom », cette technologie devrait passer à la 4G et au 5G.

Nouveau coût de 1500€ pour tous les propriétaires d’appartements

Pour l’heure, révèle « les représentants de la filière ascensoriste, près de la moitié des téléalarmes des 630 000 ascenseurs du pays fonctionnent grâce au réseau 2G ou 3G».

D’ailleurs, le sénateur Hervé Maurey (Eure, Union centriste) s’inquiète du «coût financier» que pourrait engendrer cette extinction.

L’obligation de migration de la téléalarme vers la 4G n’épargnera certainement pas l’ascenseur de votre immeuble. Et cela sous-entend une dépense supplémentaire pour les millions de copropriétaires concernés.

«Cela ne va pas coûter trois francs six sous», réagit auprès du Capital, Danielle Dubrac, présidente de l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis).

Un copropriétaire de province a appris que son ascenseur ne fonctionnera plus en GSM après 2025 et qu’une solution 4G est proposée «pour un abonnement annuel de 850 euros».

Pour celui-ci, le tarif est plutôt «onéreux pour une copropriété d’une vingtaine d’appartements».

L’intervention se fait habituellement entre 2 et 4 heures en fonction du type d’alarme en place. Selon les cas, la facture oscille entre 800 et 1 500 euros. La somme en question « sera partagée entre les propriétaires de l’immeuble ».