Comme à l’accoutumée, les Français voient évoluer les montants de CSG qu’ils doivent verser annuellement. Les nouveaux seuils de la contribution sociale généralisés tiennent compte de l’inflation ainsi que de leur situation fiscale (revenu fiscal de référence et composition familiale).

À quoi sert la contribution sociale généralisée ?

La contribution sociale généralisée sert au financement de la protection sociale. Elle figure parmi les trois prélèvements sociaux appliqués sur la pension de retraite (aux côtés de la CASA et de la CRDS).

Le montant de la CSG prélevée sur vos revenus dépend de plusieurs critères. Le taux varie selon votre RFR de l’année N-2 ainsi que de la composition familiale.

4 tranches de taux appliqués

Quatre tranches de taux sont définies : un taux normal à 8,3 %, un taux médian à 6,6 %, un taux réduit à 3,8 %, et enfin un taux nul pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales : allocation de Solidarité pour Personnes Âgées (ASPA), de l’Allocation veuvage ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI).

Cette exonération bénéficie également automatiquement aux personnes domiciliées fiscalement hors de France.

Nouveau barème des taux de CSG applicables aux pensions de retraite en 2025

Taux de CSG sur les retraites en 2025 selon les tranches de revenus Parts fiscales

du foyer CSG à 0 % CSG à 3,8 % CSG à 6,6 % CSG à 8,3 % RFR < ou = à : RFR entre : RFR entre : RFR > à : 1 part 12 817 euros 12 818 et 16 755 euros 16 756 et 26 002 euros 26 002 euros 1,5 part 16 239 euros 16 240 et 21 229 euros 21 230 et 32 943 euros 32 943 euros 2 parts 19 660 euros 19 661 et 25 702 euros 25 703 et 39 886 euros 39 886 euros 2,5 parts 23 083 euros 23 084 et 30 276 euros 30 277 et 46 826 euros 46 826 euros 3 parts 26 504 euros 26 505 et 34 650 euros 34 651 et 53 766 euros 53 766 euros Demi-part en + + 3 422 euros + 4 474 euros + 6 940 euros + 6 940 euros

Si vous passez à un seuil ayant un taux inférieur, ce dernier s’applique immédiatement. Si jamais vous passez à un taux supérieur, le changement n’aura lieu qu’au bout de 2 ans consécutifs de dépassement.

Ce qu’il faut retenir…

Pour les célibataires (une part fiscale), le taux de CSG sur la pension en 2025 dépend de leurs revenus de 2023. Il est de 8,3% au-delà de 26 002€, de 6,6% entre 16 756€ et 26 002€, de 3,8% entre 12 818€ et 16 755€, et exonéré en dessous de 12 818€.

Pour les ménages à deux parts fiscales, les taux seront de 8,3 % pour un RFR de 39 886 € ou plus, 6,6 % pour un revenu compris entre 25 703 et 39 886 €, de 3,8 % pour un RFR entre 19 661 et 25 702 € et 0 % pour les revenus inférieurs à 19 660 €.

Pour les foyers de trois parts, le taux de CSG sur la pension en 2025 dépendra de leurs revenus de 2023.

Il sera de 8,3% au-delà de 53 766€, de 6,6% entre 34 651€ et 53 766€, de 3,8% entre 26 505€ et 34 650€, et de 0% en dessous de 26 504€.