D’après une étude du courtier Réassurez-moi, les cotisations de mutuelle santé en 2025 vont coûter plus cher aux Français. Selon le baromètre de la Mutuelle santé 2025, cette hausse de tarif sera de l’ordre de 10,35% en moyenne (en 2024, l’augmentation moyenne des cotisations a été de 8,1%).

Mutuelle Santé 2025 : mauvaise nouvelle, +10% d’augmentation en vue

En 2024, un ménage français a alloué en moyenne 1 973 € à ses dépenses de santé (soins et biens médicaux). Cette somme devrait bondir de 200 € en 2025, soit en moyenne 2 177 € par ménage.

« Cela représente une différence de 8,85 points de pourcentage par rapport à la hausse de l’inflation annoncée par l’INSEE (qui s’élève à 1,5%).», est-il souligné sur le site reassurez-moi.fr.

« Pour 2025, est-il indiqué, nos partenaires annoncent une hausse moyenne de 10,35 % des cotisations, avec des augmentations variant entre 6 % et 20 % selon les mutuelles ».

Le tarif n’est pas le même pour une famille/ retraité/ actif

Les prix des mutuelles santé diffèrent selon les besoins de santé des profils concernés.

Un couple avec deux enfants verra par exemple ses dépenses de mutuelle santé « passer de 1400 euros en 2024 à 1508 euros en 2025« , soit une augmentation de « 7,7 % en moyenne ».

Celle-ci est principalement due aux « soins courants pour les enfants et à la prévention (vaccinations, orthodontie) », explique le baromètre en question.

Pour les retraités en couple, la hausse est beaucoup plus importante, « passant de 3151 euros à 3393 euros », selon toujours cette étude du courtier, en raison des « dépenses accrues pour les soins réguliers, les hospitalisations et les ALD (affections de longue durée : diabète, maladies cardiaques, etc.) ».

Pour un actif, le tarif s’élèvera à 1391 euros l’an prochain (contre 1286 euros en 2024). Cette hausse est « due en partie à l’inflation médicale et aux frais accrus liés à la revalorisation des soins », est-il expliqué.

Pourquoi cette hausse brutale ?

Le vieillissement de la population est l’un des facteurs ayant favorisé cette hausse des mutuelles.

« Une proportion croissante de personnes âgées entraîne un accroissement des soins médicaux, des hospitalisations et des traitements coûteux », détaille Réassurez-moi.

De même que le nombre croissant des affections de longue durée, c’est-à-dire l’augmentation significative des patients souffrant de « maladies chroniques nécessitant des traitements réguliers.»

Les dispositifs 100 % Santé et Mon Psy expliquent en partie la « hausse des frais supportés par les mutuelles » du fait de la prise en charge totale « des soins (dentaire, optique, auditif)» ainsi que de « la revalorisation des soins psychologiques. »

« L’augmentation des honoraires des professionnels de santé a alourdi les charges pour les mutuelles ».

Une disparité géographique

Il faut également noter que les tarifs changent selon les régions. Il existe un écart important entre les cotisations des mutuelles en Île-de-France et celles des zones rurales.