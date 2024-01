Montant net social, hausse des prix de l’électricité et des péages, le taux du LEP va baisser… Ces nouveautés pour le 1ᵉʳ février 2024

A chaque début du mois, son lot de nouveautés. Baisse du taux du LEP, hausse du tarif des péages, hausse de l’électricité,… Voici tout ce qui vous attend au 1er février 2024. cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

Ces nouveautés concernant votre budget pour le 1ᵉʳ février 2024.

Taux du Livret A et du LEP.

Le taux du Livret A restera à 3 % « pour des raisons d’intérêt économique national » parce que « Lorsque le taux du livret A augmente, le coût du crédit immobilier augmente. Personne n’en a envie », avance le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Le taux du LEP va quant à lui, baisser de 1 %. Il passera de 6 % à 5 %. Son plafond demeure toutefois à 10 000 euros. Selon Bruno Le Maire, il s’agit d’une « recommandation du gouverneur de la Banque de France ».

« Dans le premier trimestre 2024, vous aurez un livret d’épargne dont la rémunération sera de deux points au-dessus de l’inflation. (…) Ce qu’aucun autre pays européen n’offre aux catégories populaires. », Ajoute-t-il, comme relayé par actu.fr.

Hausse du tarif des péages.

Comme de coutume, le gouvernement et les concessions d’autoroutes renégocient les tarifs des péages en tenant compte des investissements nécessaires et du taux d’inflation.

En moyenne, il faudra payer 1 € de plus sur les tronçons payants.

Pour Vinci autoroutes par exemple, l’augmentation est de 2,7 % . Retrouver tous les tarifs ici.

par exemple, l’augmentation est de . Retrouver tous les tarifs ici. Pour le réseau APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), la hausse est de 3 % . Retrouver l’ensemble des prix ici.

(Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), la hausse est de . Retrouver l’ensemble des prix ici. Pour emprunter le réseau AREA (la Société des autoroutes Rhône-Alpes), il faudra débourser le tronçon 5,50 € contre 5,20 € en 2023. Les tarifs sont à retrouver ici.

(la Société des autoroutes Rhône-Alpes), il faudra débourser le tronçon contre 5,20 € en 2023. Les tarifs sont à retrouver ici. L’augmentation des tarifs sur les réseaux autoroutiers gérés par SANEF (la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France) est de 2,79 % . Les tarifs actualisés à retrouver sur ce lien.

(la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France) est de . Les tarifs actualisés à retrouver sur ce lien. La SAPN (la Société des autoroutes de Paris-Normandie) verra ses tarifs augmenter de 3,08 %. Voici les nouveaux tarifs pour le 1ᵉʳ février 2024.

Augmentation du prix de l’électricité.

Avec la fin progressive du bouclier tarifaire et l’augmentation de la taxe « fraction perçue sur l’électricité » (ex-TICFE, Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité), le prix de l’électricité va également augmenter à partir du 1ᵉʳ février 2024. Cette hausse sera de l’ordre de 8,6 % et 9,8 % pour les ménages et les petites entreprises.

Avec le tarif de base, la facture de 2024 passera de 834 €, contre 771 € en 2023.

la facture de 2024 passera de 834 €, contre 771 € en 2023. La facture heures pleines/heures creuses sera de 272 euros/MWh. La facture atteindra 1824 € en 2024, contre 1665 € en 2023.

sera de 272 euros/MWh. La facture atteindra 1824 € en 2024, contre 1665 € en 2023. Le tarif EJP va atteindre 264 euros/MWh. La facture de 2024 s’élèvera alors à 1667 €, contre 1517 € en 2023.

Le montant net social va faire baisser certaines prestations sociales.

Le montant net social est désormais à mentionner lors des déclarations de revenus trimestriels pour toucher la prime d’activité ou le RSA.

Pour le gouvernement, cette nouvelle ligne sur vos fiches de salaire facilitera les démarches administratives des demandeurs ainsi que des bénéficiaires de ces deux aides de la CAF.

Mais selon Force Ouvrière, cette nouveauté « diminuera les prestations des bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité, voire dans certains cas de supprimer leurs droits » étant donné que « les modalités de calcul permettraient d’un coup de baguette magique de faire gonfler en moyenne de 100 euros la base de ressources prises en compte pour calculer le droit des allocataires ».