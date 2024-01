Pour 2024, tous les minimums retraite ont été revalorisés. Voici les nouveaux montants à connaître. L’équipe de cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

publicité

Qu’est-ce qu’un minimum de retraite ?

Commençons tout d’abord par définir ce qu’est un minimum de retraite. Il s’agit d’un montant plancher défini par un régime, permettant d’assurer une pension qui ne soit pas inférieure à ce seuil.

Le minimum contributif pour les anciens salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs ; le minimum garanti pour les fonctionnaires ; la pension de référence majorée pour les exploitants agricoles sont autant d’exemples de minimum de retraite.

Minimum retraite : Découvrez les nouveaux montants à connaître pour cette année 2024

1- MiCo de base/ majoré

Le minimum contributif a été revalorisé de 3,4% au 1er janvier 2024, au plus grand bonheur des 5 millions de retraités concernés. Pour en bénéficier, il faut avoir liquidé vos droits avec tous les trimestres requis pour votre année de naissance. Il existe deux seuils:

publicité

Le minimum contributif (Mico) de base désormais de 733,03 €.

désormais de 733,03 €. Le minimum contributif majoré dont le montant est de 876,13 €.

Si vous bénéficiez du Mico, votre pension de retraite de base est augmentée jusqu’à atteindre le plafond qui vous correspond.

Ce plafond pour le minimum contributif a été récemment augmenté à 1367,51 €. Cela veut dire que si la somme de votre pension complète (retraite de base et complémentaire) avec le Mico dépasse ce montant, elle sera réduite pour atteindre ce seuil maximal.

La réforme des retraites de 2023 augmente ce minimum contributif pour parvenir à une pension minimale à 85% du Smic (1200 euros).

2- Minimum garanti

Qu’en est-il des fonctionnaires avec leur minimum garanti. La retraite d’un employé de la fonction publique, qui a travaillé 40 ans ou plus et est parti à taux plein, ne peut être inférieure à un certain montant, revalorisé à 1325,01 euros au 1er janvier 2024.

Si, au moment du départ en retraite, votre pension calculée est inférieure à ce montant, elle sera augmentée pour l’atteindre.

Pour ceux qui n’ont pas acquis tous leurs trimestres, le minimum garanti est calculé individuellement selon le nombre d’années de service (trimestres) du fonctionnaire.

Il peut aussi bénéficier (même sans atteindre le nombre de trimestres requis) à des fonctionnaires percevant une pension d’invalidité, pension pour enfant handicapé, la pension pour conjoint invalide, la pension pour fonctionnaire handicapé, la pension au titre de parents de trois enfants sous dérogation, la retraite pour invalidité (d’origine professionnelle ou non), la retraite anticipée en tant que parent d’un enfant invalide, la retraite anticipée en tant que fonctionnaire handicapé à 50% ou plus, et la retraite anticipée pour infirmité ou maladie incurable.

Minimum retraite pour les agriculteurs.

Le montant de la pension majorée de référence en France a également été revu à la hausse depuis 2024. Ce minimum de retraite mis en place par la caisse de retraite des agriculteurs (MSA) est de 876,13 euros.