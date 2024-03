Quel est le montant idéal à épargner pour une s’assurer la meilleure retraite qui soit. Plus de détails dans les lignes qui suivent…

publicité

Ces facteurs à prendre absolument en compte…

À mesure que l’on avance dans la vie, la question de la retraite devient de plus en plus prégnante. Mais combien faut-il réellement épargner pour s’assurer une retraite confortable et sans souci financier ? Nous menons la petite enquête pour vous.

D’abord, il faut comprendre que le montant nécessaire pour une retraite confortable varie en fonction de plusieurs facteurs, à savoir le mode de vie souhaité, les dépenses mensuelles prévues, les frais de santé anticipés, et bien sûr, la durée de la retraite elle-même.

Quid du taux de remplacement ?

Une règle de base souvent citée est celle du « taux de remplacement ». Ce taux représente le pourcentage de vos revenus avant la retraite que vous souhaitez maintenir une fois que vous serez retraité. En France, ce taux est généralement estimé entre 70% et 80%.

publicité

En appliquant cette règle, vous pouvez ainsi estimer le montant annuel dont vous aurez besoin une fois à la retraite.

Par exemple, si vous avez un revenu annuel de 50 000 euros avant la retraite et que vous visez un taux de remplacement de 75%, vous aurez donc besoin de 37 500 euros par an une fois à la retraite.

Mais combien d’argent faut-il épargner durant sa vie pour avoir une retraite confortable ?

Maintenant, pour déterminer le montant total que vous devez épargner pour atteindre cet objectif, vous devez prendre en compte plusieurs autres facteurs, comme l’inflation, le rendement de vos investissements, et le nombre d’années qu’il vous reste avant de prendre votre retraite.

Il est par ailleurs, primordial de diversifier vos investissements et de planifier à long terme. Les placements en actions, en obligations, et dans l’immobilier peuvent tous aider dans la constitution de votre épargne retraite.

Pour avoir une idée du montant de votre prochaine pension, n’hésitez pas à recourir au site officiel info-retraite.fr qui permet de calculer plus ou moins le niveau de votre pension – selon votre carrière actuelle.

Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), la pension moyenne des retraités français s’élève à 1 509 euros brut par mois, en 2022.

Comme récemment indiqué dans nos colonnes, la pension de retraite pourrait bien diminuer dans les prochaines années, soit dès 2025. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Des idées de placements…

Avec 1 000 euros sur un Livret A (ou LDDS) qui rémunère 3% par an, vous pourrez déjà toucher 2 427,26 euros sur 30 ans. Cependant, cela suppose que le taux d’intérêt reste constant et que vous ne retirez aucun fonds pendant toute la durée de l’épargne.

Nicolas Chéron, analyste indépendant et ambassadeur de Trade Republic, dévoile que “167€, c’est le montant qu’il aura fallu investir (en bourse) chaque mois pendant 44 ans pour atteindre 1 million d’euros” (en investissant sur l’ETF MSCI World iShares (Acc)).

Ainsi, l’investissement total s’élèverait à 88 176 euros (167 euros x 12 mois x 44 ans), pour une valeur finale nette de 1 004 304 euros.

Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités en juin 2022, un adulte français met de côté 4 800 euros par an en moyenne (soit 16 % de son revenu annuel). C’est également une bonne façon de préparer sa retraite – mais elle peut également être valorisée en fonction de votre tolérance au risque.

Bref, il n’y a pas de montant universel pour une retraite confortable, mais plutôt une combinaison de facteurs à prendre en compte. En planifiant soigneusement vos finances et en investissant judicieusement entre des livrets sécurisés et le marché boursier, vous pouvez envisager un complément de retraite particulièrement gratifiant.