L’option EDF à résilier sans plus attendre pour faire des grosses économies sur votre facture

Quel type de contrat faut-il éviter à tout prix pour faire baisser sa facture et permettre de réaliser des grosses économies d’énergies ? Avec la hausse du prix de l’électricité entrée en vigueur depuis le début de ce mois de février 2024, chaque astuce compte. Découvrons ensemble quelle option tire le mieux son épingle du jeu, particulièrement pour les ménages qui sont des gros consommateurs qui se chauffent à l’électrique.

« Il est légitime qu’il y ait en effet des augmentations ».

« La facture d’électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8 % au 1er février et sur les tarifs de base de 8,6%. C’est à dire que pour 97% des ménages français l’augmentation sera sous les 10%. », précisait il y a peu, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

Pour le président Emmanuel Macron, la décision est pleinement justifiée soulignant que la France a « beaucoup protégé face à l’inflation ces dernières années. […] Au moment où les prix reviennent dans la norme, il est légitime qu’il y ait en effet des augmentations ».

Une énième hausse qui vient alourdir le budget des ménages.

Malheureusement, les usagers ne voient pas les choses de la même façon. Cette nouvelle hausse vient au contraire alourdir leurs dépenses mensuelles.

Selon Bercy, cette augmentation de 9,8 % équivaut déjà à 160 euros de plus sur une année pour les foyers avec un contrat sur les heures creuses.

Cette augmentation n’est pas la même en fonction de l’option que vous avez souscrite. La hausse n’est seulement que de 8,6% pour les souscripteurs de l’option de base.

La facture passe ainsi de 771 € en 2023 à 837 € en 2024. Les tarifs de l’option heures creuses bondiront de 10,1% pour les souscripteurs de l’option d’EDF «Effacement des jours de pointes» (EJP).

Pourquoi faut-il surveiller sa consommation d’électricité ?

Comme vous pouvez voir, certains contrats et options font rapidement grimper la facture EDF.

D’où l’intérêt de bien suivre sa consommation chaque mois, et et de réévaluer ses contrats et options EDF en conséquence, pour s’assurer que les services souscrits correspondent réellement à vos besoins. L’objectif est d’éviter les augmentations inutiles de la facture.

L’option EDF à résilier sans plus attendre pour faire des grosses économies sur votre facture

Saviez-vous que si vous résiliez l’option tarifaire « heures creuses », vous pourrez prétendre à d’importantes économies sur votre facture d’électricité EDF ?

Normalement avantageuse avec ses tarifs réduits pendant les heures de creuses, cette option pourrait comme précisé plus haut vous coûter 160 euros de plus chaque mois (soit 9,8% d’augmentation). Comme souligné par Bercy, cette augmentation se limite à 56 euros de plus mensuellement pour les abonnés au tarif bleu.