Vous êtes propriétaire d’une SCI ou d’un LMNP ? La déclaration de revenus annuelle vous donne des sueurs froides ? Oubliez les démarches fastidieuses et les heures perdues à rassembler des documents et à remplir des formulaires complexes ! Cette solution révolutionnaire vole à votre secours. Elle facilite la déclaration de vos revenus en quelques clics. CafeBagdad vous en dit plus à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

LMNP, SCI : on a trouvé l’outil indispensable qui va simplifier votre déclaration de revenus

Depuis sa création en 2018, Decla.fr, plateforme pilotée par Roy Masliah et ses trois associés, a déjà accompagné près de 50 000 particuliers dans la réalisation de leurs déclarations LMNP et SCI.

Grâce à ce site en ligne, les particuliers peuvent en effet se passer d’un expert-comptable et y déclarez les revenus encaissés par leur société civile immobilière ou y faire une déclaration LMNP.

«De par mon activité, j’ai dû faire beaucoup de déclarations LMNP pour mes clients et j’ai compris qu’on pouvait automatiser le process de déclaration.», explique le conseiller financier.

Les particuliers sont par ailleurs accompagnés étape par étape. « Ajout d’un associé, inscription d’un bien immobilier, recettes et charges…« , peut-on lire dans le magazine Capital. En cas de doute, «nous avons un tchat en ligne ouvert dès 8h du matin jusqu’au soir».

Pour les besoins plus spécifiques, souligne Roy Masliah à Capital, une « assistance premium » est proposée à 79 euros, garantissant un suivi personnalisé et des rappels illimités.

Il est à noter que la responsabilité de la déclaration finale incombe toujours au contribuable. La plateforme propose le service à la déclaration annuelle de la SCI pour 119 euros, sans système d’abonnement.

Deux modes de déclaration possible.

Pour les loueurs en meublé non professionnels, il est même possible de procéder à une déclaration au régime réel d’imposition. «Depuis le 1er janvier, ajoute le chef de l’entreprise, une nouvelle version de l’outil LMNP est en ligne».

«Pour la déclaration, la plateforme offre deux modes : une déclaration simple où les informations sont globalisées (loyers encaissés dans l’année, etc.) et un mode plus complet où il est possible de renseigner ligne à ligne ses recettes et ses charges», donne-t-il plus de détails. Decla.fr propose des tarifs adaptés s’élévant à 189 euros pour la déclaration simplifiée et à 219 euros pour la déclaration détaillée.

Il faut savoir que le paiement ne doit être effectué qu’au moment de générer la déclaration, permettant ainsi aux utilisateurs de tester l’outil et de s’assurer de sa pertinence avant de s’engager.

«Nous sommes la première entreprise privée à avoir reçu l’agrément France Connect»

Mieux encore, l’entreprise est partenaire de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Vos données sont directement pré-remplies dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr.

«Nous sommes la première entreprise privée à avoir reçu l’agrément France Connect», se réjouit d’ailleurs Roy Masliah. Voilà qui permet à decla.fr d’afficher le bouton «France Connect». Ce printemps, le fondateur de decla.fr entend « recruter 20 000 nouveaux utilisateurs durant la période déclarative ».