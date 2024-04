Détenez-vous plus d’argent que la grande partie des Français sur votre Livret A ? On vous fait le point sur la question dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

56 millions de titulaires de Livrets A

Le montant cumulé sur votre Livret A reflète, en partie, vos habitudes d’épargne et votre capacité à mettre de côté de l’argent. Où vous vous situez-vous au-dessus de la moyenne nationale ? « Avez-vous plus d’argent que la moyenne des Français ? » Comme précisé sur le site MoneyVox, 81% de la population en possède un.

« La progression constante de l’encours moyen depuis 2009 a d’abord été influencée par l’augmentation des plafonds survenue en 2012 et 2013, puis elle a largement bénéficié du surplus d’épargne généré par la pandémie de Covid-19 ainsi que, pour le second semestre 2022, par la hausse de la rémunération du livret A », note l’Observatoire de l’épargne réglementée dans son rapport 2023. Rappelons que le taux de rémunération du N°1 des produits d’épargne en France est bloqué à 3% depuis le 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2025.

Livret A : Votre épargne vous place-t-elle parmi les Français les plus aisés ?

Le solde moyen d’un Livret A était de 6 351 €, à la fin 2022… Ce qui est nettement supérieur à la moyenne des années antérieures. Mais ce n’est pas sans « très fortes disparités », souligne la Banque de France.

Il y a les « gros épargnants » : « 5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques dépassent le plafond réglementaire de 22 950 € », soit 9,6% des titulaires. Plus le taux augmente, plus les épargnants ont tendance à transférer leur argent de côté pour remplir leur Livret A (avant de choisir un autre placement).

Des Livrets A inactifs.

34% des Français n’y détiennent que quelque 150 euros. « 4,9 millions de Livrets A sont inactifs – c’est-à-dire sans un versement ou un retrait – depuis au moins 5 ans, dont 3,7 millions ont un encours inférieur à 150 euros. », Relaie le site spécialisé.

Qu’en est-il par département ? Quel encours moyen ?

« Les départements de Lozère, de Haute-Loire et de l’Aveyron sont en tête en matière d’encours moyen du livret A par détenteur, dévoile par ailleurs l’observatoire. Les départements de Seine-Saint-Denis, de l’Aisne et du Val-d’Oise sont au contraire ceux où les encours moyens sont les plus faibles. »

4,83 milliards d’euros d’intérêts ont été capitalisés par les détenteurs d’un Livret A en 2022, d’après les chiffres de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Avec une inflation sur 1 an tombée à 2,3%, ce produit d’épargne rapporte aujourd’hui plus que la hausse de prix. Le rendement réel est dorénavant passé dans le vert.