Jusqu’à combien pouvez-vous déposer sur votre Livret A en 2024 ? Découvrez le plafond de versement pour ce placement tant chéri des Français. On vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Plus de 80% des Français possèdent aujourd’hui un Livret A avec un encours moyen de plus de 7000 euros

82,2 % des Français détiennent un Livret A fin 2023 d’après la Banque de France. Ils disposent d’environ 7 077 € en moyenne dessus. « L’encours moyen du livret A s’établit à 7 077 € pour une personne physique fin 2023 »

Un chiffre qui peut varier selon le département. Les Français épargnent « moins en Corse ou en Seine-Saint-Denis qu’en Bretagne ou en Lozère. »

« Dans le milieu rural, la population âgée et modeste n’a accès qu’à des placements simples. Le Livret A, c’est donc le vecteur numéro un de l’épargne dans ces départements ».

publicité

57 millions de Livrets A sont actuellement ouverts. Outre son taux très attractif de 3% net sans impôts, le Livret A présente d’autres atouts qui font qu’il soit le produit d’épargne préféré des Français.

Les atouts du Livret A

« Les fonds que vous déposez sur ce livret d’épargne réglementé sont disponibles à tout moment », indique le site du Ministère de l’Économie. « Les opérations effectuées sur votre livret A sont gratuites : ouverture, dépôt, retrait et clôture », précise le site service-public.fr.

« Le Livret A apporte sécurité, liquidité, et depuis plus d’un an un bon rendement. Il a donc surperformé en 2023 grâce à la crainte de l’inflation et son taux à 3 % plutôt compétitif », résume l’économiste et directeur du Cercle de l’Épargne Philippe Crevel.

Livret A : voici le montant maximum que vous pouvez verser

Les particuliers, mineurs ou majeurs, peuvent en ouvrir un. Certaines associations sont également autorisées à en détenir un. Jusqu’à combien pouvez-vous verser sur votre épargne ?

« Le montant total des versements que vous pouvez effectuer est plafonné à 22 950 €. Une fois ce plafond atteint, les intérêts sont capitalisés et se rajoutent à ce dernier« , souligne Crédit Mutuel.

Le plafond est fixé à 76 500 € pour les associations, hors calcul des intérêts capitalisés. Un seul Livret A seulement est autorisé par personne !

4 Livrets pour un couple de deux enfants

Un couple avec deux enfants peut donc disposer de quatre livrets, « avec un plafond d’épargne de 22 950 € par personne physique« , illustre Crédit Mutuel sur son site internet.

« Le taux d’intérêt annuel du livret A est fixé à 3 % depuis le 1er février 2023 et sera maintenu jusqu’au 1er février 2025. », est-il rappelé sur le site du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de France.