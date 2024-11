Pourquoi faut-il absolument limiter votre épargne à 3000€ seulement (et pas plus) sur votre Livret A ? Explications.

Voici pourquoi les épargnants se ruent sur le Livret A

Le Livret A est un produit d’épargne très prisé pour de nombreuses raisons, à savoir « sa simplicité et sa liquidité immédiate ». En étant réglementé par l’État, ce placement est également exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux.

Il permet de déposer jusqu’à 22 950 euros pour les particuliers. Le Livret A est vivement recommandé pour se « constituer une épargne de précaution ».

Le taux actuel du Livret A est à 3% net depuis près d’un an et demi. Mais cette « parenthèse bénie» prendra fin dès le mois de février 2025 pour les détenteurs du livret A, date prochaine de sa révision.

Livret A : pourquoi épargner au-delà de 3000 € est une mauvaise idée ?

Pour optimiser votre épargne, le mieux est de « ne pas y laisser des sommes trop importantes ».

D’ailleurs, les conseillers financiers recommandent souvent de ne « pas mettre plus de 3000 € sur le Livret A » et de « diversifier ses placements vers des options plus rémunératrices. », Précise Nalo.

Selon le conseiller financier personnel en ligne, ce montant « représente un matelas de sécurité idéal pour faire face aux dépenses urgentes sans avoir à puiser dans d’autres investissements ».

Ces imprévus peuvent être des frais médicaux, une panne de votre machine à laver ou encore une réparation automobile coûteuse. Cette épargne de précaution devrait suffire « pour éviter les découverts bancaires ».

Pour les foyers modestes, la somme de 3000 euros peut déjà correspondre à des dépenses courantes pour plusieurs mois. De quoi leur procurer une tranquillité d’esprit s’ils devaient faire face aux aléas de la vie.

Où peut-on alors placer le reste de son argent ?

Pour le reste de votre argent, qui va au-delà de cette somme, il serait beaucoup plus judicieux d’opter pour d’autres placements.

C’est le cas par exemple des assurances-vie (fonds euros + unités de compte), des SCPI (société civile de placement immobilier, NDLR), des super livrets, du Plan Épargne Logement (PEL), avec un taux d’intérêt fixe et des avantages pour vos projets immobiliers futurs.

Selon Nalo, vous pourriez vous attendre à « des rendements supérieurs » même s’ils« comportent des risques supplémentaires ».

Les SCPI vous permettent d’avoir des « revenus locatifs réguliers » sans devoir « gérer directement les biens. »

Vous pouvez également investir dans les actions, via un Plan d’Épargne en Actions (PEA) et s’attendre « entre 6% et 10% de rendement annuel ». Cependant, il faut « diversifier son portefeuille pour minimiser les risques ».