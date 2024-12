Livret A plein : Découvrez des alternatives SANS RISQUE pour faire fructifier votre épargne en 2025, voici les placements à privilégier.

Baisse de rendement des livrets d’épargne réglementés

Parce que oui, la parenthèse va se fermer. Les taux des livrets d’épargne réglementés vont tous baisser à partir du 1er février 2025, date prévue pour la prochaine révision. Le Livret A et le LDDS (livret de développement durable et solidaire) devraient retomber à un taux de 2,5% et le LEP (Livret d’épargne populaire) à 3%.

Il est temps de voir si l’herbe est beaucoup plus verte ailleurs ! Voyons « quels placements sécurisés se révèleront plus attractifs que le Livret A en 2025 ?

Livret A plein : quels autres placements privilégier pour 2025

Assurance-vie en fonds euros

L’assurance vie en fonds euros arrive en tête de liste. Son atout : « l’absence de risque ». Vous êtes assuré de toujours récupérer votre argent qui y est déposé. Les fonds en euros ne pourraient pas rapporter plus de 2,50% en 2024… Un petit inconvénient par rapport au Livret A.

Si le Livret préféré des Français est exempt de toute fiscalité (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux), votre contrat d’assurance-vie reste sujet des prélèvements sociaux (17,2%) s’il a plus de 8 ans.

Pour espérer un rendement plus élevé que celui de vos livrets, il faudra opter pour les meilleurs contrats du marché, soit ceux qui servent jusqu’4% de rendement en 2024 ( comme en 2023).

«En termes de rendement, de sécurité et de liquidité, l’assurance-vie en fonds euros est un placement semblable au Livret A», assure Martin Alix. Il n’y a pas meilleur équivalent comme alternative.

« Il faudra nécessairement soit se tourner vers des placements un peu plus risqués, soit renoncer en partie à la liquidité qu’on trouve sur le Livret A, c’est-à-dire accepter d’immobiliser pour un certain temps son épargne», abonde Olivier Herbout, co-fondateur de Ramify.

SCPI

Les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) fait partie des placements « un peu plus risqués (notées 3 ou 4 sur 7 sur l’échelle du risque dans le DIC) et un peu moins liquides », peut-on lire dans les colonnes du magazine Capital.

« Généralement, on recommande d’investir pour une durée d’au moins 3 ans, pour éviter des pénalités de sortie imposées», ajoute Olivier Herbout.

Outre ces contraintes, la performance peut être beaucoup « plus substantielle que sur votre Livret A». Certaines SCPI, considérées comme les meilleures, pourraient distribuer jusqu’à un rendement moyen de 11 %. Les revenus fonciers sont en effet assujettis à l’impôt sur le revenu (TMI de 0 % à 45 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 %).

Fonds obligataires

Toujours dans le cadre des placements à moindre risque, on retrouve aussi les fameux fonds obligataires dont les fonds monétaires (obligations d’entreprises ou d’Etats à court terme) avec un risque très limité (1/7 sur l’indicateur du risque).

Étant soumis au PFU de 30%, ils ne risquent pas de rapporter plus que votre Livret A. Sans compter le ralentissement de l’inflation ainsi que la baisse des taux directeurs par la Banque centrale européenne.

Pour un rendement plus élevé, misez sur des obligations d’entreprises plus risquées pouvant atteindre jusqu’à 4,5% à 7%.