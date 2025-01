Le Livret A n’est plus autant prisé des épargnants : le placement préféré des Français perd sa cote. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Livret A perd sa cote : les Français lui préfèrent désormais…

Il n’y a rien de surprenant à cette tendance sachant que les livrets d’épargne réglementés vont voir leur taux tendre à la baisse au 1er février 2025.

Avec un taux de rémunération actuel égal à 3% net, le Livret A a déjà commencé à connaître « une baisse de popularité en septembre ». Selon BFMTV, il s’agirait de « son pire mois depuis 2021. ». La cause ? La concurrence des assurances-vie, notamment des fonds euros.

Comme rapporté par nos confrères de BFMTV, « l’assurance vie gagne le match haut la main » en comparaison au Livret A. Sans compter le « réveil » d’autres produits à capital garanti comme les comptes à terme (ou CAT).

Pour prendre l’exemple du mois de septembre, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 2,5 milliards d’euros, selon les chiffres de France assureurs.

Des chiffres qui en disent long…

Sur l’ensemble de l’année, relaie le média, « l’encours des Livrets A et des LDDS a gonflé de 19,5 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres, quand la collecte nette en assurance vie a atteint 21,3 milliards d’euros ». Une tendance qui en dit long.

Comme confirmé par le site spécialisé MoneyVox, le Livret A perd visiblement la cote. « L’assurance-vie est LE leader incontesté devant les actions non cotées et autres participations (associées à une activité d’entrepreneur individuel ou via des placements). », peut-on lire dans ses colonnes.

Plus de 100 000 euros : c’est le capital moyen détenu par chacun des quelque 19 millions de détenteurs d’assurance-vie en France. Beaucoup d’entre eux diversifient fréquemment leurs placements à travers plusieurs contrats.

Les sommes sur ce contrat réparties en deux grandes catégories

D’après la Fédération professionnelle France Assureurs, l’encours s’établissait « à 1.977 milliards d’euros à fin septembre ». Force est de constater que le concurrent du Livret A «a repris des forces, après un passage à vide l’an dernier », glissent les experts de MoneyVox.

D’un autre côté, le « Livret A pèse beaucoup moins lourd que l‘assurance vie ». Il existe deux grandes catégories, à savoir « les fonds euros, dont le capital est garanti et le rendement fixé chaque année par l’assureur, et les unités de compte (UC), des placements plus risqués sans garantie en capital pour l’assuré mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage ».