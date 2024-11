Cet impact du Livret A sur votre pension de réversion… Un lien que vous devez connaître à tout prix. On vous explique tout.

Comprendre ce que c’est qu’une pension de réversion

La pension de réversion est la prestation versée à un conjoint survivant (ou parfois à un ex-conjoint sous certaines conditions) après le décès de son époux ou épouse.

Selon les régimes de retraite, le montant de la réversion est souvent d’environ 50% à 54% de la pension que percevait, ou aurait pu percevoir, le défunt.

Pour garantir le versement de votre pension de réversion, il faut respecter un certain plafond de revenus.

Livret A et pension de réversion : Attention, ce détail peut changer tout

La base de calcul de la réversion inclut les revenus du bénéficiaire. Votre Livret A pourrait affecter votre pension. Un détail qui peut vous échapper.

Parce que oui, le fait d’être titulaire d’un Livret A peut effectivement faire une grosse différence.

Pour déterminer le montant de la pension de réversion, tous les revenus provenant des placements (comme le Livret A) sont évalués.

Il y a toutefois une exception : les sommes placées sur un Livret A ouvert à titre personnel ne sont pas comptabilisées, même si le couple était marié sous le régime de la communauté.

De nombreux bénéficiaires commettent sans le savoir des erreurs de calcul entraînant une sous-estimation de leur pension.

La caisse de retraite à laquelle était affilié le défunt s’occupe du calcul des droits de réversion.

Le montant obtenu sera ensuite majoré des intérêts produits par le Livret A aux ressources du demandeur. À ce montant, on ajoute les intérêts produits par le Livret A du demandeur.

Si vous avez placé 10 000 € en février 2023 et qu’ils ont rapporté 3%, on prendra en compte 300 € dans le calcul de votre pension.

Liste des ressources concernées dans le calcul

Les ressources prises en considération dans le calcul sont : les salaires,

les revenus professionnels des non-salariés, les indemnités octroyées par la caisse d’assurance maladie, les allocations chômage ou préretraite, les pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles tous régimes et prestations diverses, les retraites de réversion de base tous régimes, les allocations, les biens mobiliers (livrets d’épargne, Livret A, placements d’argent, actions, capital non réinvesti de la vente d’un bien, etc) ainsi que les biens immobiliers (excepté votre habitation principale et les bâtiments d’exploitation agricole).

Si, par contre, vous étiez marié sous le régime de la séparation de biens, votre Livret A doit être déclaré, et ce qu’il ait été ouvert pendant le mariage ou avant.

C’est la valeur actuelle du produit d’épargne qui doit être précisée, soit 3 % par an.