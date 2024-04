Bonne nouvelle pour tous les Français, notamment les titulaires des livrets d’épargne réglementé (Livret A, LDDS, LEP). L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« L’inflation a chuté à 2,3 % sur un an en mars, selon la première estimation de l’Insee. «

« La décélération des prix se confirme« , nous apprend le journal Les Echos. « L’inflation a chuté à 2,3 % sur un an en mars, contre 3 % en février, selon la première estimation publiée par l’Insee. Tous les postes sont concernés par l’accalmie. », peut-on y lire. L’inflation rentre enfin dans son lit.

« Depuis février, la hausse des taxes sur le gaz conjuguée à la diminution du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité augmente l’inflation de 0,4 point », observe Stéphane Colliac, économiste chez BNP Paribas. L’inflation des services ralentit légèrement à 3 % sur un an.

L’augmentation des prix n’est aujourd’hui plus que de 0,2 %. Un ralentissement « dû à la légère baisse des prix du pétrole et du gaz » , précise l’Insee. Les prix des produits alimentaires et des services « seraient stables ».

Livret A : cette bonne nouvelle qui va vous permettre de gagner de l’argent avec votre épargne

En quoi cette nouvelle est-elle bonne pour les titulaires du Livret A ? Avec une inflation sur un an tombée à 2,3%, ce placement cher au cœur des Français rapporte davantage que la hausse de prix. Pour rappel, son taux de rémunération est bloqué à 3% jusqu’au 31 janvier 2025.

Enfin, les 55 millions détenteurs du Livret A vont cesser de perdre de l’argent. Le rendement réel (rendement – inflation) du Livret A est enfin passé dans le vert. Cela n’était pas arrivé depuis belle lurette.

Cette chute vertigineuse arrive enfin à sa fin !

Il faut remonter à décembre 2020 pour retrouver la dernière fois où le rendement de ce produit d’épargne (à l’époque de 0,5%) dépassait la hausse des prix (tombée à 0%).

Depuis, le pouvoir d’achat des épargnants a subi une chute vertigineuse, le rendement réel du Livret A atteignant même -2% en 2023.

Comprendre le mode de calcul du taux du Livret A

Le mode de calcul du taux du Livret A est rappelons-le, indexé sur l’inflation et révisé deux fois par an. Si la formule prend en compte l’inflation moyenne des six derniers mois précédant la révision, elle ne s’applique qu’à partir de la date de révision.

Ainsi, le taux actuel de 3%, appliqué depuis le 1er février 2023, ne reflète pas l’inflation réelle de l’année écoulée. L’argent des épargnants perde ainsi de sa valeur chaque jour.