La solution ultime consiste-t-elle vraiment à puiser dans l’épargne des Français pour rembourser la dette publique ? La réponse.

Une dette publique à 112% de PIB

Selon L’Insee, la dette publique, « exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) s’établit à 112,0 % à la fin du deuxième trimestre 2024 (après 110,5 % au premier trimestre 2024). »

« La dette publique au sens de Maastricht s’établit à 3 228,4 Md€, soit une augmentation de 68,9 Md€, après +58,2 Md€ au trimestre précédent. Comme au trimestre précédent, l’augmentation de la dette publique s’accompagne d’une hausse de la trésorerie des administrations publiques (+16,4 Md€), partiellement atténuée par des cessions d’actifs, si bien que la dette nette augmente un peu moins (+58,1 Md€) que la dette brute et s’établit à 103,5 % du PIB », détaille L‘Institut national de la statistique et des études économiques.

« La dette au sens du traité de Maastricht est une dette brute, puisqu’on ne lui soustrait pas les actifs

financiers que détiennent les administrations publiques. », est-il défini.

Livret A, assurance-vie… : peut-on toucher à votre épargne pour rembourser la dette ?

Y a-t-il un risque à ce que l’État réquisitionne l’épargne des Français pour éponger la dette ? Qu’en pense Jean-Pierre Fourcade ?

Récemment interviewé par nos confrères de Paris Match, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances de 1974 à 1976 sous Giscard d’Estaing a souligné que l’« une des solutions (pour rétablir les finances publiques de la France) ce serait de faire comme au Japon, où c’est l’épargne des Japonais qui finance le déficit budgétaire. »

Rappelons que Jean-Pierre Fourcade reste tout de même «le dernier ministre des Finances qui présenta et exécuta un budget à l’équilibre », peut-on lire sur Boulevard Voltaire. L’homme de 95 ans, veut-il dire qu’il faudrait mobiliser l’épargne domestique ? On fait ici référence à l’argent que les ménages mettent de côté pour plus tard.

Saviez-vous que l’épargne des Français atteint jusqu’à 6.000 milliards hors immobilier. Les rumeurs vont bon train comme quoi « l’ancien ministre des Finances suggérerait l’utilisation de « l’épargne des Français pour financer la dette ». » Vrai ou faux ?

Quid de la réalité ?

Si l’on en croit aux suites des propos de Fourcade, ce ne semble pas le cas. « Le drame, c’est quand on se finance sur les marchés. Et on est sous la coupe des agences de notation. », ajoute-t-il. «La dette publique française est détenue à 53 % par des investisseurs étrangers », rappelle Jean-Pierre Fourcade.

« Mais qui aura le courage de proposer cela ? », se demande-t-il. D’après le rapporteur spécial du rapport parlementaire en date du 29 mai 2024 relatif à la détention de la dette de l’État par des résidents étrangers, soit Kévin Mauvieux, RN, « mener une réflexion sur les moyens de favoriser l’acquisition de la dette française par les particuliers résidents, tant sur le marché primaire, à travers l’émission d’obligations qui leur seraient réservées, que sur le marché secondaire. »