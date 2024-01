Les bonnes affaires ne manquent jamais chez le hard-discount allemand. Et pour preuve, on vient de vous dénicher un tout nouveau produit chez Lidl, il est parfait pour isoler votre intérieur, et ce en hiver comme en été. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus sur ce store thermique dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Les fenêtres, « point faible de l’isolation » d’une maison.

Pour contrer le froid chez vous, ce store thermique proposé à prix mini par la marque allemande est la solution idéale et en plus, à tout petit prix.

Comme expliqué sur le site m-habitat.fr, « les fenêtres constituent un point faible en matière d’isolation d’une habitation. Elles représentent effectivement des ponts thermiques pouvant entraîner jusqu’à 30% des pertes de chaleur« .

Ainsi, il est judicieux d’équiper vos fenêtres avec des systèmes permettant des économies d’énergie pour que votre facture de chauffage en soit allégée.

Lidl sort le store thermique parfait pour isoler votre logement du froid et de la chaleur. En plus, il ne coûte pas cher !

Ce store thermique plissé 80 x 130 cm de Lidl vous permet d’apporter un confort à votre logement sans devoir plomber votre budget. Il ne coûte que 4,99 euros seulement. Il est parfait pour éviter les regards indiscrets, bloquer le soleil et éviter l’éblouissement dans votre chambre.

publicité

Son design, déjà pensé pour s’harmoniser avec n’importe quel décor intérieur, est doté d’une impression à effet froissé. L’enseigne allemande propose ce store thermique en deux coloris, gris et blanc.

Pour vous faciliter la vie, cet accessoire est conçu pour être simple d’installation. Si vous êtes débrouillard et habile, l’installation ne devrait pas vous poser de difficultés.

Caractéristiques du store plissé de Lidl.

Ce store thermique est par ailleurs muni d’un système de fixation adapté aux cadres de 4 à 24 mm d’épaisseur.

Le store plissé s’ajuste même aux fenêtres inclinées des maisons modernes. L’emballage inclut tout le nécessaire pour une installation sans souci, avec des vidéos tutorielles pour une découpe précise.

Un produit qui va s’écouler comme des petits pains.

Si vous souhaitez faire des économies sur votre chauffage cette année, ne manquez pas cette opportunité. Vous n’êtes certainement pas la seule personne à rechercher cet accessoire.

Alors, n’attendez pas trop longtemps pour les acheter. Nul doute que ces stores soient victimes de leur succès. Il n’y a qu’à voir le prix. Son prix défie toute concurrence et ce, peu importe le nombre de fenêtres que vous avez chez vous.