Le mini-four SilverCrest de Lidl fait fureur en magasin. Vous n’aurez pas à débourser plus de 30 euros pour repartir avec cette pépite. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article. cafebabel.fr vous donne son descriptif complet.

Lidl frappe très fort avec ce mini-four SilverCrest à moins de 30 € !

Grâce au hard-discount allemand, beaucoup de consommateurs peuvent s’équiper en petit électroménager à prix cassé.

Pour finir le mois de janvier en beauté, la rédaction de cafebabel.fr vous a déniché une bonne affaire chez la marque allemande. Lidl fait une promotion de 30% sur son SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Mini-four 9 L SGB 800 A1, 800 W.

Offre promotionnelle à -30%

Ce mini-four passe de 42,99 euros à 29,99 euros. Ne réfléchissez pas à deux fois avant de vous en offrir un si vous en voulez chez vous. Nul doute que cet appareil électroménager qui vous permet de cuire, réchauffer et griller en même temps va se vendre comme des petits pains.

Caractéristiques du mini-four de Lidl.

Le mini-four vendu chez Lidl propose un réglage de la température en continu de 100 à 230 °C, ainsi qu’une minuterie de 60 minutes ajustable par tranches de 5 minutes.

Son espace de cuisson de 9 L, doté de 2 niveaux, est équipé d’une grille, d’une plaque de cuisson et d’une pince de préhension.

Les résistances en acier inoxydable assurent une performance optimale. De plus, deux témoins lumineux (rouge et vert) sur la face avant facilitent la surveillance. Le mini-four fonctionne sous une tension de 220-240V~ 50-60Hz, avec un câble d’une longueur de 95 cm.

Ce mini-four est d’une robustesse grâce au tôle de fer pulvérisée, qui lui assure une durabilité ainsi qu’une résistance.

La grille de cuisson est fabriquée en acier chromé, pour une répartition uniforme de la chaleur et des résultats de cuisson parfaits. À l’intérieur, l’acier galvanisé offre une surface lisse et facile à entretenir.

Le plateau de cuisson accompagnant le four est conçu en acier revêtu d’aluminium. Il fait à peine 4 kilogrammes, soit 3,6 kg précisément.

En termes de dimensions, il mesure L 36,4 x l 28,4 x H 22,2 cm. Pour informations, le SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Mini-four 9 L SGB 800 A1, 800 W est uniquement disponible à la livraison.

« Joli petit four pratique, petite contenance mais suffisante pour 1 à 2 personnes. Facile d’utilisation et semble solide », « Très bon achat. Prix ​​abordable. Le four est petit mais très utile. Je n’ai aucune objection. Je recommande », « Le mini four fait son travail », peut-on lire dans les avis des consommateurs.