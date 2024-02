Lidl sort un appareil puissant qui permet de réchauffer de bons petits plats. En plus, son prix défie toute concurrence ! La rédaction de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Lidl, le roi des bons plans sans fin…

Pour ceux qui souhaitent s’équiper à petit prix, Lidl est l’adresse incontournable. On y trouve toute une gamme d’équipements ménagers sous la marque Silvercrest proposée à des prix irrésistibles. Les ustensiles de cuisine et petits électroménagers y sont à un excellent rapport qualité-prix.

Notre équipe rédactionnelle vient de vous dénicher une bonne affaire à ne pas manquer, notamment si vous n’en avez pas encore chez vous.

Lidl fait de l’ombre à la concurrence avec cet appareil puissant vendu à un prix irrésistible

Cet appareil, plébiscité par les clients Lidl, permet non seulement de réchauffer mais aussi, de décongeler tous vos plats.

Muni de 6 niveaux de puissance (150 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 700 W), son utilisation est facilitée grâce à un bouton rotatif qui règle à la fois sa durée (de 0 à 30 minutes) et sa puissance. Il s’agit d’un SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Four à micro-ondes SMW 700 D3, 17 L.

Cet appareil est doté d’une minuterie de 30 minutes avec signal de fin de cuisson et est livré avec un plateau tournant en verre. Ce four à micro-ondes est fabriqué en acier, verre et silicone. Avec environ L 44,6 x H 24,1 x P 35,9 cm, cet appareil d’environ 17 litres d’espace intérieur ne pèse qu’une dizaine de kilos.

Caractéristiques techniques.

Comme indiqué sur le site de la marque allemande, voici les caractéristiques techniques du SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Four à micro-ondes SMW 700 D3, 17 L.

Puissance d’entrée : 1100 W

Puissance de sortie : 700 W

Tension nominale : 220-240V~, 50Hz

Pour répartir avec cet appareil électroménager, vous n’avez qu’à débourser 54,99 euros. Recevez votre commande en seulement 5 jours ouvrés, avec la possibilité de retour gratuit dans les 30 jours suivant l’achat.

« Je suis très satisfait du produit… Je ne peux que le recommander… Le prix est correct aussi… »

« Jusqu’ici tout va bien. Livraison dans les temps. Micro onde avec poignée ce qui est rare à ce prix Simple d’utilisation. Capacité acceptable(mon large plat y entre) », se réjouit un consommateur satisfait.

« Grande satisfaction jusqu’à présent. Le rapport qualité-prix est absolument excellent ! », « Je suis très satisfait du produit… Je ne peux que le recommander… Le prix est correct aussi… », « Je suis très satisfait du micro-ondes, l’apparence et les commandes sont excellentes« , Peut-on lire sur les avis clients.