Votre pension va-t-elle en pâtir de la décision de l’État ? Les réponses aux questions que se posent les 17 millions de retraités français.

Deux revalorisations pour l’année prochaine, l’une en janvier et l’autre en juillet 2025

Même si le gouvernement renonce au gel des pensions de retraites jusqu’en juillet 2025, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Certains retraités vont en effet être pénalisés par la mesure malgré eux.

« Au 1ᵉʳ janvier ce sont toutes les retraites qui seraient revalorisées à hauteur de la moitié de l’inflation », rappelle la CGT sur son site web.

« Au 1ᵉʳ juillet, ce sont seulement les retraité·es les plus modestes – soit celles et ceux dont les pensions sont inférieures au SMIC – qui devraient être revalorisées une deuxième fois, avec un chèque pour compenser la sous indexation des six premiers mois, afin d’atteindre le niveau de l’inflation », peut-on également y lire.

Les retraités vont-ils perdre du pouvoir d’achat en 2025 ?

Pour la Confédération générale du travail, cette mesure du gouvernement demeure « insuffisante. Elle fera perdre du pouvoir d’achat aux retraité·es ».

« Presque 1 retraité.e sur 2 gagne une pension inférieure au SMIC, ce n’est pas avec 0,9% de revalorisation (équivalent à 10€ par mois) pour les pensions les plus modestes, qu’ils et elles vont pouvoir améliorer leur qualité de vie », dénonce le syndicat le plus puissant en France.

Ce que revendique la Confédération…

« La CGT revendique plus que jamais l’indexation des retraites sur la hausse constatée des salaires.»

« Pour une retraitée, aide-soignante, qui gagne 1.000 € de retraite par mois (…) ça va représenter un gain sur l’année de 200 € », chiffre Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine (ex-LR) à l’Assemblée.

Si « les montants (sont) modestes, ça compte pour quelqu’un qui a une petite retraite ».

9 millions de perdants

Cette revalorisation coûterait « entre 500 millions et 1 milliard » d’euros, selon l’ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il prévoit les chercher dans la rationalisation de la « bureaucratie administrative », en fusionnant des organismes comme « France Stratégie », « France 2030 », « le Centre d’études prospectives »ou « le Haut commissariat au Plan ».

Comme rapporté dans les colonnes de La Libération, «la majorité des retraités devraient finir perdants avec la proposition de Laurent Wauquiez».

Pour Xavier Bertrand, « la mesure qui a été annoncée par Laurent Wauquiez fait 9 millions de perdants parmi les retraités ».

« Ce n’était pas un cadeau pour les retraités, c’était un cadeau pour Bercy », poursuit-il en évoquant « un effet d’annonce ».

Pour ceux qui n’auront droit qu’à une revalorisation de la moitié de l’inflation, ils « vont leur manquer à peu près 1% » cette année et « en 2026 et en 2027, jusqu’à la fin de leurs jours », dénonçait-il.