Les DAB rejoindront-t-il bientôt la longue liste des objets oubliés du quotidien ? Le parc français de distributeurs de billets se resserre davantage. Les détails.

Les distributeurs de billets de plus en plus rares en France

Les fermetures de distributeurs automatiques de billets s’accélèrent dans l’Hexagone. Leur nombre a diminué de plus de 20 % en près d’une décennie.

La carte bancaire en est la grande responsable. Comme rapporté dans les colonnes du quotidien régional Ouest France, « les Français y ont toujours plus recours et elle se substitue aux espèces ».

Comme rappelé dans le journal Les Echos, « le déploiement des premiers automates du réseau « Cash Services » mutualisés entre la Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel Alliance Fédérale » a commencé le 11 janvier 2024.

3 000 points de retrait fermés en 2026

D’ici 2026, l’Hexagone devrait assister à la fermeture de 3 000 points de retrait avec le regroupement des sites des trois groupes bancaires.

Les banques priorisent surtout les DAB qu’elles considèrent comme « non rentables », notamment « pour économiser les frais de maintenance et de réapprovisionnement des machines ».

« Les banques ont tout intérêt à faire disparaître le cash.»

Pour Guillaume Lepecq, président du think tank CashEssentials, « les banques ont tout intérêt à faire disparaître le cash. Le cash est en concurrence avec d’autres moyens de paiement qui, eux, rapportent de l’argent de manière significative.»

La Fédération bancaire française affirme que l’évolution du réseau de distributeurs automatiques de billets va de pair avec celle de la société, et que « l’accessibilité aux espèces » demeure « excellente » en France.

D’après les chiffres dévoilés par la Banque de France, une grande partie encore de la population, soit de l’ordre de 80 % « se trouve à moins de cinq minutes en voiture d’un DAB, un problème non sans conséquence pour ceux qui n’ont pas de voiture ».

Vers « la disparition des derniers petits commerces ».

Comme indiqué dans les colonnes du magazine économique Capital, « la fermeture d’un distributeur automatique de billet dans un village peut favoriser la disparition des derniers petits commerces ».

Le développement des points d’accès privés, surtout dans les commerces, limite la baisse totale de points d’accès aux espèces. Malgré cela, l’argent liquide demeure le mode de paiement privilégié des Français en termes de transactions.

Les espèces sont prisées pour des raisons de confidentialité, de simplicité et de contrôle des dépenses. La Banque centrale européenne met en avant le «rôle essentiel» des espèces «pour l’inclusion sociale des plus vulnérables, par exemple les personnes âgées et celles ayant des revenus modestes».